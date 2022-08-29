Меган Маркл снялась в новом фотосете и назвала истинную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская дала новое интервью для The Cut, а первым снимком из фотосета поделились в Instagram издания.

На первом опубликованном портретном фото авторства фотографа Кэмпбелла Эдди Меган Маркл запечатлена крупным планом. Она одета в платье из коллекции Tory Burch Resort '23, ее волосы гладко зачесаны, на лице видны веснушки, а в ушах сверкают изумрудные серьги от Lanvin. Подпись к снимку гласит:

"Я так рада поговорить", - говорит Меган, герцогиня Сассекская, The Cut".

В нашем выпуске "Осенняя мода" герцогиня поговорила с Эллисон П. Дэвис о своей новой жизни в Монтесито: она покинула "фирму"; Гарри нашел команду по поло в Санта-Барбаре; Арчи и Лилибет чувствуют себя прекрасно. А со своим новым подкастом Archetypes Меган готова к следующему выступлению", - гласит подпись к снимку.

"Когда СМИ формируют историю вокруг вас, очень приятно иметь возможность рассказать свою собственную историю", — говорит герцогиня Сассекская.

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Как пишет Daily Mail, Меган пустила журналистку в свой особняк в Монтессито стоимостью 14,65 миллиона долларов, где она живет с мужем Гарри и двумя детьми. В новом интервью Меган рассказала о том, как ее дом в Южной Калифорнии позволяет ей "чувствовать себя свободной, спокойной и исцеляющей".

Во время беседы Меган рассказала, что они с Гарри были счастливы покинуть Великобританию и заявила, что все, чего они хотели в королевской семье, – это финансовой свободы, назвав это словами "это не было чем-то вроде изобретения велосипеда".

Им же с Гарри такой свободы не дали, вопреки тому что некоторые члены семьи могут быть финансово независимыми.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"По какой-то причине это не то, что нам было разрешено делать, хотя несколько других членов семьи делают то же самое", - сетует Меган. В статье говорится, что Гарри и Меган предложили "фирме" разрешить им работать от имени монархии, но зарабатывать свои собственные деньги, а герцогиня сказала: "Тогда, возможно, весь шум прекратился бы". Но этого им не разрешили, и тогда они приняли решение покинуть королевскую семью.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Что ж, ждем с нетерпением новых фотографий из этого фотосета, где, возможно, пара покажет свой роскошный дом изнутри.

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