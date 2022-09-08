Як ЗСУ вдається досягати успіху на Харківщині: пояснення експерта

За його словами, є кілька причини. Одна серед них - це тривала підготовка українських сил до контрнаступальної операції.

Про це військовий експерт розповів в ефірі ТСН.19:30.

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"Підготовка велася тривалий час. Крім того, тактична раптовість українських сил. Коли вони прорвали оборону противвника і почали рухатися вперед. Цьому передувала підготовка. Як відомо, знищувалися склади противника, зокрема і на Харківщині. Завдавалися систематичні удари по угрупованнях російських військ. Крім того, часткове угруповання росіян з під Ізюму було перекинуто на Херсонський напрямок, на правий берег Херсонщини. І ось така доля спіткала російське угруповання, що вони отримують "на горі" на Херсонщині і не змогли утримати оборону, яка у них була. Це все разом зіграло і дало акумулятивний ефект, що наші українські захисники так потужно пішли вперед", - пояснив експерт.

Мусієнко впевнений, що ще буде багато хороших новин з фронту.

"І так думаю, скажу обережно, що це ще не завершення. Думаю, що далі будуть ще хороші новини. Принаймні, темпи, як рухаються, як витискають практично до Сіверського Донця. Воно дає сподівання залишатися оптимістами", - підкреслив він.

Раніше Олег Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.

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