Будемо гнати їх до кордону: Жданов пояснив, як швидко завершити війну

Військовий експерт Олег Жданов назвав три прогнози закінчення війни: прогноз-щастя, оптимістичний та песимістичний.

Про це Жданов розповів 6 вересня.

"Прогноз-щастя (я його, звичайно, вважаю найреальнішим на сьогоднішній день) – це якщо з Путіним щось трапиться і в Росії відбудеться зміна політичного режиму, зміна політичної верхівки управління країною. Ось тоді є шанс, що війна може закінчитися за лічені тижні. Армію буде деморалізовано, нове керівництво може віддати наказ на виведення військ або, точніше, на припинення вогню, але ми гнатимемо їх до кордону. І тому я говорю, що це прогноз-щастя", - зазначив він.

Військовий експерт озвучив два наступні прогнози: оптимістичний – це початок весни 2023 року. І песимістичний – початок літа 23-го року.

"Ось такі терміни я визначив би на сьогоднішній день за станом війни. Я дивлюся, що такі прогнози дедалі більше починають звучати навіть на Заході. Вони краще за нас бачать ситуацію з боку. Знаєте як: віч-на-віч – обличчя не побачити, велике бачиться на відстані. Так от, вони звідти через океан бачать, бо вони приблизно знають, коли і що буде поставлено до України, а від цього вкрай залежатиме успіх військових дій на всій лінії фронту або на окремих оперативних напрямках", - резюмував він.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія може втратити свої території після перемоги України у війні, яку розв’язала РФ. Росії не потрібно віддавати її території. Для цього треба визначитися з належними кордонами.

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