ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи на Херсонщині

Обстановка у Південнобузькій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, а також на завдаванні максимальних втрат підрозділам Сил оборони та стримані вогневого тиску.

На півдні України Збройні сили ліквідували ще 35 солдатів армії РФ та чотири бойові машини піхоти ворога, в Херсонській області під вогневий контроль взяли переправи в районах Дар'ївки та Голої Пристані.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань з ураженням живої сили, озброєння та техніки, двох переправ в районах Дар'ївки та Голої Пристані. Всі переправи перебувають під вогневим контролем сил оборони. Підтверджені втрати ворога становлять 35 рашистів та 4 бойові машини піхоти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, окупаційний режим на півдні дезорганізований через контрнаступ ЗСУ.

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