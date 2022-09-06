ВСУ взяли под огневой контроль переправы в Херсонской области

Обстановка в южнобугской операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны. Враг сосредотачивает основные усилия на содержании захваченных территорий, а также нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны и сдерживанию огневого давления.

На юге Украины Вооруженные силы ликвидировали еще 35 солдат армии РФ и четыре боевых машины пехоты врага, в Херсонской области под огневой контроль взяли переправы в районах Дарьевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани. Все переправы находятся под огненным контролем сил обороны. Подтвержденные потери врага составляют 35 рашистов и 4 боевых машины пехоты", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Института изучения войны, оккупационный режим на юге дезорганизован из-за контрнаступления ВСУ.

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