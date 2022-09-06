Будем гнать их до границы: Жданов объяснил, как быстро завершить войну

Военный эксперт Олег Жданов назвал три прогноза окончания войны: прогноз-счастье, оптимистичный и пессимистичный.

Об этом Жданов рассказал 6 сентября.

"Прогноз-счастье (я его, конечно, считаю самым реальным на сегодняшний день) — это если с Путиным что-нибудь случится и в России произойдет смена политического режима, смена политической верхушки управления страной. Вот тогда есть шанс, что война может закончиться за считанные недели. Армия будет деморализована, новое руководство может отдать приказ на вывод войск или, точнее, на прекращение огня, но мы будем гнать их до границы. И поэтому я говорю, что это прогноз-счастье", — отметил он.

Военный эксперт озвучил два следующих прогноза: оптимистичный – это начало весны 2023 года. И пессимистичный – начало лета 23-го года.

"Вот такие термины я бы определил на сегодняшний день по состоянию войны. Я смотрю, что такие прогнозы все больше начинают звучать даже на Западе. Они лучше нас видят ситуацию со стороны. Знаете как: лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянии. Так вот, они оттуда через океан видят, потому что они примерно знают, когда и что будет поставлено в Украину, а от этого будет крайне зависеть успех военных действий на всей линии фронта или на отдельных оперативных направлениях", — резюмировал он.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия может потерять свои территории после победы Украины в войне, развязанной РФ. России не нужно отдавать ее территории. Для этого нужно определиться с надлежащими границами.

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