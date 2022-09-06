Россия может потерять свои территории после победы Украины — Жданов

России не нужно отдавать ее территории. Для этого нужно определиться с соответствующими границами.

Россия может потерять свои территории после победы Украины в войне, развязавшей РФ.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы должны определиться и остановиться на какой-то дате. Есть 1991 год – развал Советского Союза, есть границы административных республик, которые превратились в границы государств. Их признал весь мир и ООН, надо на них остановиться", – подчеркнул Олег Жданов.

По его словам, наше государство, учитывая карты 1919 года, может претендовать на некоторые нынешние территории РФ.

“Тогда будет вечная война. Единственное, когда это можно принять и использовать, это если Россия разваливается – в результате нашей победы произойдет распад на субъекты РФ. Надо поступить исключительно по международному праву, чтобы не было претензий. Для этого нужно провести два референдума: на тех землях, которые хотят присоединиться к Украине и Украине, хотим ли мы взять эти земли в состав своего государства", — отметил военный эксперт.

Напомним, что в польские школы пошло почти на 10 тысяч меньше детей, чем ожидалось.

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