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В Энергодаре раздался мощный взрыв — мэр

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В Энергодаре раздался мощный взрыв — мэр

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Город остался без света и водоснабжения.

Сегодня, 6 сентября во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, по информации местных жителей, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв", — говорится в сообщении.

В городе пропал свет и водоснабжения. Остальные детали инцидента пока неизвестны.

Напомним, российские войска не пускают гуманитарные грузы на временно захваченные территории Запорожской области.

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