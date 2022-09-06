В Энергодаре раздался мощный взрыв — мэр

Город остался без света и водоснабжения.
Сегодня, 6 сентября во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, по информации местных жителей, раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв", — говорится в сообщении.
В городе пропал свет и водоснабжения. Остальные детали инцидента пока неизвестны.
Напомним, российские войска не пускают гуманитарные грузы на временно захваченные территории Запорожской области.
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