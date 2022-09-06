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В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер

Дата публікації
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16к
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В Енергодарі пролунав потужний вибух - мер

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Місто залишилося без світла та водопостачання.

Сьогодні, 6 вересня, в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, за інформацією місцевих мешканців, пролунав потужний вибух.  

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

Наразі у місті зникло світло та водопостачання. Інші деталі інциденту поки невідомі.

Нагадаємо, російські війська не пускають гуманітарні вантажі на тимчасово загарбані території Запорізької області.

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