Синоптик рассказала, когда в Украину придет "хорошенькое" потепление

Потепление придет в Украину ориентировочно в середине следующей недели.

Об этом сообщила синоптик Натали Диденко.

"Потепление хорошенькое будет ориентировочно 7, 8, 9 сентября", — отметила она.

Диденко также добавила, что сейчас в Украине продолжается молодое бабье лето.

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В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что 6-7 сентября температура ночью будет на уровне 4-10°, днем 14-20°, в южной части и на Закарпатье ночью 8-14°, днем 18-24°. А уже 8-9 сентября температура ночью будет 9-15°, а днем 19-25°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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