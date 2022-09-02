Синоптик рассказала, когда в Украину придет "хорошенькое" потепление

Выходные, 3-4 сентября и начало следующей недели, будут прохладными.
Потепление придет в Украину ориентировочно в середине следующей недели.
Об этом сообщила синоптик Натали Диденко.
"Потепление хорошенькое будет ориентировочно 7, 8, 9 сентября", — отметила она.
Диденко также добавила, что сейчас в Украине продолжается молодое бабье лето.
В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что 6-7 сентября температура ночью будет на уровне 4-10°, днем 14-20°, в южной части и на Закарпатье ночью 8-14°, днем 18-24°. А уже 8-9 сентября температура ночью будет 9-15°, а днем 19-25°.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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