Синоптикиня розповіла, коли до України прийде "гарненьке" потепління

Вихідні, 3-4 вересня, та початок наступного тижня будуть прохолодними.

Потепління прийде до України орієнтовно в середині наступного тижня.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Потепління гарненьке буде орієнтовно 7, 8, 9 вересня", - зазначила вона.

Діденко також додала, що наразі в Україні триває молоде бабине літо.

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Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що 6-7 вересня температура вночі буде на рівні 4-10°, вдень 14-20°, у південній частині та на Закарпатті вночі 8-14°, вдень18-24°. А вже 8-9 вересня температура вночі становитиме 9-15°, а вдень 19-25°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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