Эту ошибку с яйцами совершают сразу после покупки: где и как их следует хранить

Не выбрасывайте коробку из-под яиц: зачем она нужна / © pexels.com

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После покупки яиц часто хочется сразу переложить их из неприглядной картонной коробки в специальный органайзер. Однако с точки зрения хранения это не самое лучшее решение. Оригинальная упаковка нужна не только для транспортировки продукта — она помогает защитить яйца уже в холодильнике.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Картонная коробка частично изолирует яйца от продуктов, лежащих рядом. Это важно из-за особенностей скорлупы: она имеет пористую структуру и способна пропускать посторонние запахи. Поэтому рыба, лук, кимчи и другие продукты с выраженным ароматом — нежелательные «соседи» для открытых яиц.

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Есть и еще одно преимущество, которое легко недооценить. Отдельные углубления в коробке удерживают каждое яйцо на месте и защищают от ударов. Благодаря этому снижается риск появления незаметных повреждений скорлупы, в частности при перемещении продуктов в холодильнике. Упаковка также предотвращает потерю влаги.

Почему органайзер не всегда лучше

Керамические подставки и прозрачные пластиковые контейнеры могут выглядеть более аккуратно, но зачастую оставляют яйца полностью или частично открытыми. В таком случае они менее защищены от запахов, потери влаги и перепадов температуры.

Вместе с выброшенной коробкой можно лишиться и полезной информации о продукте. Именно на ней указаны маркировка и дата, по которым проще определить свежесть яиц.

В то же время дату, указанную на упаковке, не следует воспринимать как точный срок, по истечении которого яйца автоматически становятся опасными. Она используется в качестве ориентира для торговли и указывает на период наилучшего качества продукта.

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Если коробка намокла, повредилась или её уже выбросили, яйца рекомендуется не оставлять в открытой посуде. Альтернативой может стать контейнер с крышкой. На нём стоит указать дату покупки, чтобы в дальнейшем было проще контролировать срок хранения.

Где хранить яйца в холодильнике

Даже специальное отделение на дверце — не самое удачное место. При каждом открывании холодильника температура в этой зоне меняется сильнее, чем внутри камеры. Постоянные колебания со временем могут ускорить ухудшение качества продукта.

Поэтому яйца лучше оставить в коробке и положить на внутреннюю полку — ближе к середине или к задней части холодильника. Там температурный режим более стабильный.

Напомним, ранее мы сообщали, что жесткие полотенца после стирки не всегда означают, что ткань уже износилась. Причиной могут быть остатки моющих средств, которые постепенно накапливаются на хлопковых волокнах.

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