Навіщо Путін виправдовує агресію проти Ізраїлю: пояснення аналітиків

Російський диктатор Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши заяви влади РФ стосовно вбивства голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав удару, в результаті якого загинув Ганія в Тегерані, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

А МЗС РФ заявило, що воно "рішуче засуджує" вбивство Ганії і підкреслило, що вбивство сталося під час його візиту до Тегерану на інавгурацію президента Масуда Пезешкіана.

МЗС РФ прямо не звинуватило Ізраїль, але заявило, що "організатори цього політичного вбивства" усвідомлювали "небезпечні наслідки", які смерть Ганії матиме для всього регіону.

"Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє зростаючу готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва", - зазначають в ISW.

Аналітики звертають увагу на те, що Путін значно посилив інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю.

Нагадаємо:

Палестинське терористичне угруповання повідомило ХАМАС, що одного з його лідерів Ісмаїла Ханію було вбито вночі 31 липня в Тегерані.

Арабський телеканал Al Mayadeen стверджує, що по будинку, де перебував Ханія, було завдано ракетного удару з території іншої держави, проте офіційну причину його смерті поки що не названо.

Через бивство Ісмаїла Ханії Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у Нью-Йорку.

Обговорення цього питання, як повідомляється, запросив Іран, надіславши запит генсеку ООН та постпредству Росії, яка в липні головує в Радбезі.

Члени Радбезу Росія, Алжир та Китай підтримали запит Тегерана. Москва та Пекін виступили із засудженням ліквідації ідеологічного ватажка ХАМАСу.

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