Чи прибули до України F-16: що говорять офіційні особи

У ЗМІ з'явилася інформація, що винищувачі F-16 вже з'явилися в Україні. Таку тезу прокоментували різні офіційні особи.

Про це пише ТСН.ua.

Як наголошує радник голови ОПУ Михайло Подоляка, завжди треба звертати увагу на офіційні коментарі. У публікації Bloomberg немає жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки журналісти це взяли. Він зазначив, що у повідомленні видання немає навіть посилань на слова партнерів України, що спотворює інформаційний простір, реальні очікування та уявлення про те, з якими складнощами сьогодні стикається Україна з точки зору забезпечення цього етапу війни.

"Зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні". Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційний компонент. І точно говорити, чи у нас є, чи їх немає - в наш час це не потрібно. Я просто раджу завжди чекати на офіційні підтвердження з одного боку, або з іншого боку", – сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

Він додав: якщо Україна отримає ті чи інші види зброї, то президент України чи головнокомандувач ЗСУ будуть це коментувати.

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні відмовився коментувати інформацію стосовно надходження в Україну перших F-16.

"Вам потрібно говорити з українською стороною.. Я не говоритиму про озброєння. Я тільки додам, що як ми говорили раніше, зокрема на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Ми відзначили, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа. Немає причин в цьому сумніватись", – зазначив Джон Кірбі.

Нагадаємо, Bloomberg написало про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16 після тривалого очікування. За інформацією видання, кількість літаків невелика.

Читайте також: