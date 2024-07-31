“Консерва” відкрилася: колишній український нардеп став кандидатом до Ради Федерації РФ

Деркач багато років працював на користь РФ і просував пропагандистські наративи Кремля.

Колишній народний депутат Андрій Деркач, який втік із України та перебуває у розшуку, став кандидатом до Ради Федерації РФ від Астраханської області.

Про це повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський з посиланням на публікацію в російських пропагандистських ЗМІ.

Він нагадав, що Деркач багато років працював на користь РФ і просував пропагандистські наративи Кремля.

“При цьому [він] стверджував, що не є російським агентом, а є лише українським патріотом. Наразі у цьому питанні можна офіційно ставити крапку. Підтвердилося, що Деркач увесь цей час працював на користь Путіна, і тепер отримує винагороду за свою працю”, - наголосив Казанський.

За його словами, тепер українські спецслужби повинні зацікавитися усіма тими, хто допомагав “розганяти” в інформаційному просторі заяви Андрія Деркача та працював у його команді.

“Думаю, такі в Україні ще точно лишилися”, - припустив Денис Казанський.

Нагадаємо, Андрій Деркач був народним депутатом III—IX скликань. Він відомий тим, що публікував так звані "плівки Деркача", які дискредитували Україну та Демократичну партію США.

СБУ повідомила, що нардеп Андрій Деркач від 2016 року співпрацює з Головним розвідувальним управлінням РФ. Він повинен був допомогти окупантам максимально швидко захопити владу в Україні. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тисяч доларів.

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