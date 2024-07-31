Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 серпня?

Енергію, якої у кожного з нас цього дня буде з надлишком, у жодному разі не можна витрачати безцільно – її треба спрямовувати на конкретну справу, яку – за таких умов – можна буде і розпочати, і завершити протягом цієї доби. Водночас на серйозні та важливі проєкти краще не замахуватися – під час роботи над ними важко буде розрахувати свої сили на довгу «дистанцію», тому варто зосередитися лише на тих, які можна завершити протягом дня.

Рак

Ракам, яким притаманне прагнення жити для інших, найчастіше забуваючи про себе, сьогодні рекомендується все зробити навпаки, поставити на перший план власну персону. Умови для цього складуться найсприятливіші: важливі справи відійдуть на другий план, домашні не смикатимуть по дрібницях, у розкладі у перукаря несподівано знайдеться вікно, а в магазині на очі потрапить улюблена сіль для ванн, запаси якої підійшли до кінця — хіба це не знак, що займатися сьогодні варто лише собою?

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