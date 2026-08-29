Підліток п’ять років живе у ставку: що стало причиною (фото)

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16-річний хлопець із Індії стверджує, що останні п’ять років змушений проводити більшу частину свого часу у ставку, оскільки вода тимчасово полегшує нестерпне печіння шкіри.

Про це пише Oddity Central.

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Попри численні звернення до лікарів і цілителів, причину його стану досі не встановили.

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Ікбал Шейх із Муршидабада, штат Західна Бенгалія, розповів, що живе фактично у воді вже близько п’яти років. За його словами, холодна вода допомагає охолодити шкіру та зменшити болісне відчуття печіння.

Юнак стверджує, що якщо він проводить надто багато часу поза водою, біль стає нестерпним. Саме тому більшу частину дня він перебуває у невеликому ставку неподалік від дому, занурюючись у воду приблизно по шию.

Історія Ікбала може здатися неймовірною, адже важко уявити, що людина здатна роками проводити значну частину життя у ставку. Однак, за словами самого хлопця та його родини, перебування у воді стало для нього способом хоча б тимчасово полегшити симптоми.

Ікбал Шейх / © скриншот з відео

Родина Ікбала розповідає, що за останні роки вони неодноразово намагалися знайти допомогу. Підліток відвідував лікарні, а також звертався до самопроголошених цілителів.

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Втім, жоден із них, як стверджується, не зміг ані вилікувати хлопця, ані встановити точний діагноз.

Сам Ікбал не знає, що саме спричинило його страждання. За словами підлітка, він навіть припускає, що його стан може мати надприродне походження. Хлопець переконаний, що причиною його нещастя може бути «джин, фея чи інша надприродна істота».

Нещодавно історія Ікбала привернула значну увагу в Інтернеті після того, як у Мережі почали поширюватися відео з ним. На кадрах 16-річний хлопець занурений у воду по шию та проводить час у ставку.

Відео спричинили активні обговорення користувачів, які намагалися припустити, яке саме захворювання може спричиняти такі симптоми.

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Декілька користувачів Reddit припустили, що описані Ікбалом прояви можуть бути схожими на симптоми рідкісного захворювання під назвою еритромелалгія.

Еритромелалгія — рідкісний стан, який найчастіше вражає стопи, хоча симптоми можуть виникати й в інших частинах тіла. Серед характерних проявів захворювання — відчуття сильного печіння шкіри та її почервоніння.

Водночас важливо, що діагноз Ікбалу досі не встановлений. Припущення користувачів соцмереж не є підтвердженням того, що хлопець справді має еритромелалгію.

Причини виникнення цього захворювання також не завжди зрозумілі. Деякі фахівці пов’язують окремі випадки еритромелалгії з генетичними чинниками.

Історія Ікбала зрештою привернула увагу Ананта Амбані, представника однієї з найбагатших бізнес-сімей Індії. За повідомленнями, він організував перевезення підлітка до Мумбаї.

Хлопцю довелося подолати близько 2100 кілометрів, щоб дістатися міста. Там Ікбал має пройти обстеження у лікарів, які сподіваються нарешті встановити причину його стану та підібрати відповідне лікування.

Після п’яти років пошуків родина хлопця сподівається, що медики в Мумбаї зможуть з’ясувати, що саме спричиняє його болісні симптоми, і допоможуть йому повернутися до звичайного життя — без необхідності постійно перебувати у ставку.

Нагадаємо, 41-річний чоловік хотів зупинити нетримання сечі суперклеєм. Відомо, чим закінчилося небезпечне самолікування.

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