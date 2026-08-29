В Україні переглянуть комендантську годину через нову тактику атак РФ: деталі від уряду

Нові правила комендантської години у великих містах: заява прем'єра

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Уряд працює над адаптацією роботи держави, Києва, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Зокрема, планують переглянути підходи до комендантської години.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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«Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися», — визнав прем’єр.

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За його словами, уряд працює над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури.

«Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки. Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», — підсумував Корецький.

Раніше ми писали, що РФ змінює тактику ударів по Україні перед зимою.

Експерти побоюються, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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Нагадаємо, вчора пізно ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення.

Наразі відомо про 37 загиблих внаслідок цих вибухів.

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