Українка з Польщі запитала, що та чому вона винна Україні: допис збурив Мережу

Українці у соцмережах дедалі частіше підіймають теми повернення та неповернення до України. / © ТСН

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Українці, які перебувають за кордоном, протягом останнього часу декілька разів поспіль піднімали у соцмережах тему свого гарантованого повернення або остаточного неповернення до України. Перші кажуть, що у жодній країні не знаходять ментального комфорту та щастя, інші кажуть, що обстріли та інші наслідки війни змусили ухвалити рішення не повертатись взагалі. Щоразу такі дописи викликали хвилю різних за змістом реакцій користувачів, не обходилось і без публічних сварок.

Цього разу у соцмережі набув неабиякого резонансу допис колишньої мешканки Кривого Рогу Дарини Клепцової, яка розповіла, що досить тривалий час мешкає з чоловіком та дітьми у Польщі, а зараз її обурюють окремі дії України.

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«Ми з чоловіком і дітьми вже майже 8 років живемо в Польщі. Ми не тікали від війни. Ми виїхали набагато раніше — не від хорошого життя, а тому що хотіли працювати, мати гідне життя і дати дітям більше можливостей. Усі ці роки ми самі будували своє життя тут: працювали, платили податки, ростили дітей. І тоді, коли нам було важко, чомусь ніхто особливо не цікавився нашими проблемами. А тепер про нас згадали. «Резерв+», військовий облік, документи…», — написала вона.

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Допис українки Дарини Клепцової. Скріншот зі сторінки Д.Клепцової у соцмережі.

Та додала: «І я не розумію: невже для того, щоб просто жити за кордоном і залишатися громадянином України, ми тепер маємо постійно щось підтверджувати своїй державі? Я не кажу, що громадяни не повинні виконувати свої обов’язки. Але де межа між обов’язками перед державою і правом людини просто жити, працювати, лікуватися та виховувати дітей там, де вона живе? Мене це дуже обурює. Ми не перестали бути людьми тільки тому, що живемо за межами України. Можливо, я чогось не розумію».

Коментарі під дописом Дарини Клепцової. Скріншот зі сторінки в соцмережі.

На цей допис українки відреагували майже дві тисячі користувачів соцмереж. Одні написали їй слова підтримки, деякі дорікнули, що вона отримала освіту в Україні, імовірно, користувалася послугами медицини, яка є не найгіршою у світі, а зараз написала такий допис. Авторка поста, пані Дарина, наприклад, на такий коментар відповіла, що вважає його зверхнім та ксенофобським. У цій словесній перепалці одна з користувачок соцмережі написала, мовляв, отримуйте польське громадянство і «не вийте», а авторка посту назвала її хамкою.

ТСН.ua звернувся до Дарини з пропозицією додатково прокоментувати свою ситуацію, але вона утрималася від цього.

Війна в Україні не завадила повернутись додому: історія іншої жінки

Дещо протилежний цій історії випадок стався у липні цього року — до Києва повернулася уродженка Харкова, психологиня Ганна Чатченко, яка напередодні повернення з Польщі, де вона прожила останніх 4 роки, записала коротеньке відео своїх зборів та виклала ролик у соцмережі.

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Як з’ясував ТСН.ua, за півтора місяці Ганна не змінила свого рішення. У коментарі для нас вона розповіла про те, що, можливо, здатне здивувати окремих людей — незважаючи на обстріли, їй комфортніше в Україні.

«Мені комфортно. Не дуже приємно через нестачу сну та через обстріли, які почастішали у Києві, але я точно не шкодую про своє рішення (про повернення — Ред.). Морально я почуваю себе краще тут», — каже Ганна Чатченко.

Та продовжила: «Виїзд з України (з метою постійного проживання — Ред.) не розглядаю. З метою психологічної гігієни я точно буду подорожувати. Знаходитись постійно під обстрілами — це дуже сильно виснажує. Треба мати для себе відхідні шляхи, щоб кудись приїхати та відпочити, сам факт зміни картинки для мене завжди був важливий».

Також Ганна, яка прожила декілька років у Польші, не виключає, що реалізує свої кар’єрні ідеї, які пов’язані з іншими країнами.

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«Але не у якості біженки. У якості біженки я не планую нікуди їхати. Але якщо ситуація взимку в Україні буде складною, то буду думати про свої подальші плани», — резюмує Ганна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що затриманий за напад на українців у Вроцлаві зробив першу заяву. Один із затриманих за жорстоке побиття української пари у Вроцлаві, колишній гравець федерації Gromda, зробив першу публічну заяву після того, як суд відправив його під варту.

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