Украинка из Польши спросила, что и почему она должна Украине: ее пост возмутил Сеть

Украинцы в соцсетях все чаще поднимают темы возвращения и невозвращения в Украину. / © ТСН

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Украинцы, находящиеся за границей, в последнее время несколько раз подряд поднимали в соцсетях тему своего гарантированного возвращения или окончательного невозврата в Украину. Первые говорят, что ни в одной стране не находят ментального комфорта и счастья, другие говорят, что обстрелы и другие последствия войны заставили принять решение вообще не возвращаться. Каждый раз такие посты в соцсетях вызывали волну разных по содержанию реакций пользователей, не обходилось и без публичных ссор.

На этот раз в соцсети приобрел немалый резонанс пост бывшей жительницы Кривого Рога Дарьи Клепцовой, которая рассказала, что довольно длительное время живет с мужем и детьми в Польше, а сейчас ее возмущают отдельные действия Украины.

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«Мы с мужем и детьми уже почти 8 лет живем в Польше. Мы не убегали от войны. Мы уехали гораздо раньше — не от хорошей жизни, а потому, что хотели работать, иметь достойную жизнь и дать детям больше возможностей. Все эти годы мы сами строили свою жизнь здесь: работали, платили налоги, растили детей. И когда нам было тяжело, почему-то никто особо не интересовался нашими проблемами. А теперь о нас вспомнили. «Резерв+», военный учет, документы…», — написала она.

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Пост украинки Дарьи Клепцовой. Скриншот со страницы Д.Клепцовой в соцсети.

И добавила: «И я не понимаю: неужели для того, чтобы просто жить за границей и оставаться гражданином Украины, мы теперь должны постоянно что-то подтверждать своему государству? Я не говорю, что граждане не должны выполнять свои обязанности. Но где предел между обязанностями перед государством и правом человека просто жить, работать, лечиться и воспитывать детей там, где он живет? Меня это очень возмущает. Мы не перестали быть людьми только потому, что живем вне Украины. Возможно, я чего-то не понимаю».

Комментарии под постом Дарины Клепцовой. Скриншот со страницы в соцсети.

На этот пост украинки отреагировали почти две тысячи пользователей соцсетей. Одни написали ей слова поддержки, некоторые упрекнули, что она получила образование в Украине, вероятно, пользовалась услугами медицины, которая является не самой плохой в мире, а сейчас написала такое сообщение. Автор поста, Дарья, например, на такой комментарий ответила, что считает последний пренебрежительным и ксенофобским. В этой словесной перепалке одна из пользователей соцсети написала, мол, получайте польское гражданство и «не войте», а автор поста назвала ее хамкой.

ТСН.ua обратился к Дарье с предложением дополнительно прокомментировать свою ситуацию, но она воздержалась от этого.

Война в Украине не помешала вернуться домой: история другой женщины

Несколько противоположный этой истории случай произошел в июле этого года — в Киев вернулась уроженка Харькова, психолог Анна Чатченко, которая накануне возвращения из Польши, где она прожила последние 4 года, записала короткое видео своих сборов и выложила ролик в соцсети.

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Как выяснил ТСН.ua, через полтора месяца Анна не изменила своего решения. В комментарии для нас она рассказала о том, что возможно способно удивить отдельных людей — несмотря на обстрелы, ей комфортнее в Украине.

«Мне удобно. Не очень приятно из-за недостатка сна и из-за участившихся в Киеве обстрелов, но я точно не жалею о своем решении (о возвращении — Ред.). Морально я чувствую себя лучше здесь», — говорит Анна Чатченко.

И продолжила: «Выезд из Украины (в целях постоянного проживания — Ред.) не рассматриваю. В целях психологической гигиены я точно буду путешествовать. Находиться постоянно под обстрелами — это очень сильно истощает. Нужно иметь для себя отходные пути, чтобы куда-то приехать и отдохнуть, сам факт смены картинки для меня всегда был важен».

Также Анна, прожившая несколько лет в Польше, не исключает, что реализует свои карьерные идеи, связанные с другими странами.

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«Но не в качестве беженки. В качестве беженки я не планирую никуда уезжать. Но если ситуация зимой в Украине будет сложной, то я буду думать о своих дальнейших планах», — резюмирует Анна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержанный за нападение на украинцев во Вроцлаве сделал первое заявление. Один из задержанных за жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве, бывший игрок федерации Gromda, сделал первое публичное заявление после того, как суд отправил его под стражу.

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