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Бахмут беруть у кліщі: ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 1 км

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Бахмут беруть у кліщі: ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 1 км

На флангах довкола Бахмута ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів / Фото: Associated Press

Під час боїв на Бахмутському напрямку знищено 13 одиниць ворожої техніки, втрати окупантів убитими та пораненими становлять понад 400 осіб.

Упродовж доби на півдні та на півночі від Бахмута Сили оборони України просунулись на відстань від 600 метрів до кілометра.

Про це повідомив у неділю, 25 червня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

“На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів”, - сказав він.

Під час бойових дій знищено ворожу техніку:

  • 1 танк; 
  • 1 бойову машину піхоти; 
  • 2 самохідні артилерійські установки; 
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град"; 
  • 3 протитанкових комплекси; 
  • 3 гармати "Мста-Б"; 
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Окупанти також втратили 6 польових складів з боєприпасами, 3 дрони-камікадзе "Ланцет" і 1 безпілотник "Орлан-10".

За словами речника ЗСУ, упродовж доби на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

Нагадаємо, на Мар'їнському напрямку в Донецькій області російські окупаційні війська застосували проти ЗСУ хімічний боєприпас. Однак, при цьому окупанти не врахували напрямку вітру, який дув у їхню ж сторону.

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Дата публікації
Перегляди
5978
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