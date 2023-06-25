Бахмут беруть у кліщі: ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 1 км

Під час боїв на Бахмутському напрямку знищено 13 одиниць ворожої техніки, втрати окупантів убитими та пораненими становлять понад 400 осіб.

Упродовж доби на півдні та на півночі від Бахмута Сили оборони України просунулись на відстань від 600 метрів до кілометра.

Про це повідомив у неділю, 25 червня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

“На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів”, - сказав він.

Під час бойових дій знищено ворожу техніку:

1 танк;

танк; 1 бойову машину піхоти;

бойову машину піхоти; 2 самохідні артилерійські установки;

самохідні артилерійські установки; 2 реактивні системи залпового вогню "Град";

реактивні системи залпового вогню "Град"; 3 протитанкових комплекси;

протитанкових комплекси; 3 гармати "Мста-Б";

гармати "Мста-Б"; 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Окупанти також втратили 6 польових складів з боєприпасами, 3 дрони-камікадзе "Ланцет" і 1 безпілотник "Орлан-10".

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За словами речника ЗСУ, упродовж доби на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

Нагадаємо, на Мар'їнському напрямку в Донецькій області російські окупаційні війська застосували проти ЗСУ хімічний боєприпас. Однак, при цьому окупанти не врахували напрямку вітру, який дув у їхню ж сторону.

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