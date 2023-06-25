ООН отреагировала на неудачный бунт Пригожина в России

Организация объединенных наций в воскресенье, 25 июня, отреагировала на неудачный бунт террориста Пригожина в России. Там призвали стороны к "деэскалации" конфликта.

Об этом пишет CNN

В заявлении, обнародованном ООН, говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье призвал все привлеченные стороны "действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности".

"Генеральный секретарь с беспокойством следит за событиями в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях о шагах, направленных на деэскалацию напряженности. Он призывает все заинтересованные стороны продолжать действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности", — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.

Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москвик, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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