ООН отреагировала на неудачный бунт Пригожина в России

В ООН выразили обеспокоенность из-за ситуации в РФ.
Организация объединенных наций в воскресенье, 25 июня, отреагировала на неудачный бунт террориста Пригожина в России. Там призвали стороны к "деэскалации" конфликта.
Об этом пишет CNN
В заявлении, обнародованном ООН, говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье призвал все привлеченные стороны "действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности".
"Генеральный секретарь с беспокойством следит за событиями в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях о шагах, направленных на деэскалацию напряженности. Он призывает все заинтересованные стороны продолжать действовать ответственно и во избежание дальнейшей напряженности", — говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.
Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москвик, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".
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