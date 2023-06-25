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ООН відреагувала на невдалий бунт Пригожина в Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ООН відреагувала на невдалий бунт Пригожина в Росії

В ООН відреагували на бунт Пригожина. / Фото: Associated Press

В ООН висловили занепокоєння через ситуацію в РФ.

Організація об'єднаних націй у неділю, 25 червня, відреагувала на невдалий бунт терориста Пригожина у Росії. Там закликали сторони до "деескалації" конфлікту. 

Про це пише CNN

У заяві, яку оприлюднила ООН йдеться, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у неділю закликав усі залучені сторони "діяти відповідально і з метою уникнення подальшої напруженості". 

"Генеральний секретар із занепокоєнням стежить за подіями в Російській Федерації. Він обізнаний з останніми повідомленнями про кроки, спрямовані на деескалацію напруженості. Він закликає всі зацікавлені сторони продовжувати діяти відповідально і з метою уникнення подальшої напруженості", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни.

Проте після того, як його бойовики були за 200 кілометрів від Москвик, Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття". 

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Дата публікації
Перегляди
2663
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