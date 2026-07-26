Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Російські війська продовжують наступальні операції на багатьох ділянках фронту, успіху не мають. Українські війська контратакували та нещодавно просунулися в напрямку Олександрівки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуацій на фронті станом на 25 липня

Росіяни наступають на Слов’янському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, але без успіху. За даними ISW, російські війська намагалися проникнути в районі Костянтинівки та Дружківки, але українські сили завдали удару по позиціях ворога.

Реклама

На Гуляйпільському та Запорізькому напрямках російські війська також проводили обмежені наступальні дії, але успіху просування немає.

На Сумському напрямку російські окупанти продовжували наступальні дії. Просунутися не змогли. Генеральний штаб ЗСУ заявив про успішне ураження російських пунктів управління безпілотниками поблизу Біловодів на окупованій території, а також у Брянській і Бєлгородській областях Росії.

На Харківському напрямку окупанти також не досягли успіхів.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Українські війська мають просування на Олександрівському напрямку

За інформацією американських аналітиків, українські війська просунулися в напрямку Олександрівки, а російські війська намагалися зайти вглиб позицій.

Реклама

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець опублікував 25 липня звіт, у якому повідомив, що українські сили просунулися:

на південь від Маліївки,

на південь від Злагоди (обидва на південний схід від Олександрівки),

Також, за даними ISW, українські військові покращили свої позиції поблизу Новомиколаївки та Рибного (обидва на південний схід від Олександрівки).

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України повідомила, що РФ намагається розширити фронт на Харківщині.

Новини партнерів