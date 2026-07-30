В Польше сделали важное заявление о Patriot для Украины

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Польша после падения на своей территории российской ракеты рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции на месте падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве, сообщает «Укринформ».

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По словам главы польского правительства, вопрос о дальнейшей военной помощи Украине в ближайшее время будет рассмотрен совместно с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

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«После этого инцидента мы совместно с господином вице-премьером в кратчайшие сроки рассмотрим вопрос о дальнейшей помощи Украине, в частности о поставке дополнительных ракет для систем Patriot, если в этом возникнет необходимость», — сказал Туск.

Премьер-министр также подчеркнул, что ни одно государство не может гарантировать абсолютную безопасность своего воздушного пространства.

«Нет такого неба — ни в США, ни в Израиле, ни в Украине, ни в России — которое было бы на сто процентов безопасным», — отметил он.

Кроме того, Туск заявил, что польские власти полностью поддерживают действия военного командования страны по реагированию на подобные угрозы.

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Ранее стало известно, что на территории Люблинского воеводства упала российская крылатая ракета Х-101, после чего польские власти начали расследование инцидента.

Российская ракета в Польше — последние новости

Напомним, бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий резко раскритиковал власти и военных за отсутствие надлежащей реакции на появление российской ракеты в воздушном пространстве страны-члена НАТО.

По данным СМИ, российская ракета пролетела вглубь Польши на 100 км и упала в 2 км от жилых домов. Для ее перехвата были подняты четыре истребителя F-16 и самолёт ДРЛВ, однако цель не была сбита.

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