"Очень большие штрафы": беженка из Украины рассказала, что нужно знать перед отдыхом в Германии

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В Германии даже для отдыха есть строгие ограничения и правила. Например, рыбачить, где вздумается, нельзя. Рыбалка строго контролируется законом. За несоблюдение правил — большие штрафы. Как отдохнуть в Германии, чтобы не нарваться на штраф или депортацию?

Об этом рассказала Людмила Русина в TikTok.

Можно ли рыбачить в Германии: какие есть строгие правила и штрафы

Рыбалка в Германии подчиняется строгому законодательству, а несоблюдение установленных правил грозит рыбакам значительными штрафами. Кроме обязательного специального обучения и покупки лицензии, каждый рыбак должен иметь четко определенный перечень снаряжения и документов.

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В частности, обязательно использование специального сачка с пластиковой сеткой, которая помогает не навредить рыбе. По правилам рыбу запрещено брать сухими руками, а если ее размер не соответствует разрешенному стандарту — ее необходимо отпустить.

«Рыбу нужно оглушить. И еще обязательно — с собой нужно иметь метр, рыбу нужно измерить и потом, соответственно, инструкция или ее оставлять, или обязательно надо отпускать. Это контролируется», — делится Людмила.

Улов измеряют и взвешивают, а затем фиксируют в онлайн-реестре или бумажной книге.

Правила рыбалки без специального удостоверения отличаются в зависимости от федеральной земли. К примеру, в Тюрингии для этого необходимо оплатить сбор в размере 25 евро, который действует в течение трех месяцев в году. Дополнительно покупается однодневное разрешение за 19 евро, которое дает право ловить рыбу только на определенных на карте водоемах.

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Для регулярной рыбалки в течение года наличие удостоверения рыбака, сдачи экзамена и покупка полноценной лицензии обязательны. Несмотря на высокую стоимость и строгие законы, такой подход позволяет сохранять местную экосистему, благодаря чему рыба есть практически во всех немецких водоемах.

«Ну что, кто-то в очередной раз скажет, что это концлагерь, и что строгие законы, а я скажу так же, как и мой приятель-рыбак, что ловить рыбу в Германии — одно удовольствие, несмотря на эти суровые законы и высокую стоимость рыбалки здесь».

Беженцы из Украины за границей — последние новости:

Напомним, украинские беженцы в Польше, получившие статус PESEL UKR без действительного загранпаспорта, которые изменили персональные данные или оформили новый паспорт, должны обновить информацию в реестре до 31 августа 2026 года.

Невыполнение этого требования приведет к потере временной защиты и права на легальное пребывание в стране уже с 1 сентября 2026 года.

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Процедура обновления осуществляется только лично. Для актуализации данных нужно обратиться к любому Urzedu gminy или Urzedu miasta с действующим загранпаспортом, а также при необходимости пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев.

Страны Европейского Союза согласились продлить действие механизма временной защиты для украинцев еще на один год — до 4 марта 2028 года. Однако в дальнейшем этот статус будет предоставляться только гражданам, которые выполнили свои военные обязанности перед государством, что обусловлено изменением оборонных потребностей Украины.

Новое ограничение касается только новых заявителей и не распространится на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. Для подтверждения выполнения обязанностей новые кандидаты должны предоставить соответствующие документы, например, загранпаспорт с отметкой о законном выезде или бумажное или электронное подтверждение об освобождении от военной службы или ее прохождении.

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