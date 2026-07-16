Владимир Путин. / © Associated Press

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Войска «фюрера» Российской Федерации Владимира Путина сбрасывают на улицы Украины бомбы, замаскированные под аккумуляторные батареи и влажные салфетки. Последний раз такие опасные предметы нашли в Херсоне. Этот коварный шаг осудили правозащитники, обвинившие президента-диктатора в нацеленности на детей и взрослых, не участвующих в войне.

Об этом говорится в материале Daily Express.

По словам гендиректора благотворительной организации «Надежда для Украины» Юрия Боечко, вероятно, взрывчатку доставляют с помощью дрона и сбрасывают на улицы, где ее не подозревая будут подбирать гражданские лица. Из-за взрыва люди могут потерять конечности или даже погибнуть.

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Он называет это «прямым преступлением против гражданского населения». Впрочем, Москва пошла дальше и даже приняла «новую стратегию».

Глава Объединенного комитета Парламента по правам человека Лорд Алтон осудил такие действия оккупационного войска Путина.

«Неизбежно среди тех, кто берет в руки невинные с виду коробки с салфетками, будут и любознательные дети. Это приведет к гибели людей и ужасающим травмам. Однажды это должно быть добавлено в список обвинений в военных преступлениях», — сказал он.

В то же время Daily Express акцентирует внимание на том, что это происходит на фоне предположений, что Кремль может прибегнуть к новой масштабной мобилизации уже в ближайшие месяцы. Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что такой шаг, вероятно, будет отложен до завершения парламентских выборов в России, которые запланированы на 20 сентября.

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Отметим, что в Херсоне обнаружили, что российские военные начали маскировать взрывоопасные предметы под повербанки, а также вкладывают их в упаковки влажных салфеток. Важен тот факт, что они могут использовать и другие бытовые вещи.

Напомним, в последнее время диктатор Путин сверяет, цинично атакуя Киев и убивая мирное население. Военный эксперт Иван Ступак убежден, что в течение следующих недель и месяцев глава Кремля, вероятно, будет с не меньшей дерзостью бить по столице, преследуя две главные цели.

Более того, Путин открыто угрожает Украине «мощными и масштабными» ударами. По его словам, «ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз более мощными».

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