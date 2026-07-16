Путін перейшов нову межу: РФ почала розкидати смертельні пастки для мирних українців

Володимир Путін. / © Associated Press

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Війська «фюрера» Російської Федерації Володимира Путіна скидають на вулиці України бомби, замасковані під акумуляторні батареї і вологі серветки. Востаннє такі небезпечні предмети знайшли у Херсоні. Цей підступний крок засудили правозахисники, які звинуватили президента-диктатора у націленості на дітей та дорослих, які не беруть участі у війні.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

За словами гендиректора благодійної організації «Надія для України» Юрія Боєчка, ймовірно, вибухівку доставляють за допомогою дрона і скидають на вулиці, де її не підозрюючи підбиратимуть цивільні особи. Через вибух люди можуть втратити кінцівки або навіть загинути.

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Він називає це «прямим злочином проти цивільного населення». Втім, Москва пішла далі та навіть прийняла «нову стратегію».

Голова Об’єднаного комітету Парламенту з прав людини Лорд Алтон засудив такі дії окупаційного війська Путіна.

«Неминуче серед тих, хто бере в руки невинні на вигляд коробки з серветками, будуть і допитливі діти. Це призведе до загибелі людей та жахливих травм. Одного дня це має бути додано до списку звинувачень у військових злочинах», — висловився він.

Водночас Daily Express акцентує на тому, що це відбувається на тлі припущень, що Кремль може вдатися до нової масштабної мобілізації вже найближчими місяцями. Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що такий крок, ймовірно, відкладуть до завершення парламентських виборів у Росії, які заплановані на 20 вересня.

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Зауважимо, у Херсоні виявили, що російські військові почали маскувати вибухонебезпечні предмети під повербанки, а також вкладають їх в упаковки вологих серветок. Важливим є той факт, що вони можуть використовують й інші побутові речі.

Нагадаємо, останнім часом диктатор Путін звіріє, цинічно атакуючи Київ і вбиваючи мирне населення. Військовий експерт Іван Ступак переконаний, що протягом наступних тижнів і місяців очільник Кремля ймовірно, буде з не меншою зухвалістю гатити по столиці, переслідуючи дві головні мети.

Ба більше — Путін відкрито погрожує Україні «потужнішими й масштабнішими» ударами. З його слів, «відповіді на удари по Росії будуть дзеркальними і в кілька разів потужнішими».

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