В РНБО назвали людину, яка спонукає Путіна продовжувати війну

Війна РФ проти України / © ТСН

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Найбільший вплив на рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо продовження війни проти України нині має перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в своєму Telegram-каналі.

За словами очільника ЦПД, саме Кирієнко є головним прихильником подальшої ескалації війни та людиною, до якої Путін найбільше дослухається під час ухвалення ключових рішень щодо агресії проти України.

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«Кирієнко з адміністрації Путіна є основним прихильником продовження війни проти України і саме до нього дослуховується Путін в ухваленні подальших рішень зараз», — написав він.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що Кирієнко не є єдиним представником російського керівництва, який виступає проти завершення війни. Проте, за його словами, саме він регулярно пропонує Кремлю нові сценарії ескалації та терору проти України.

«Він не єдиний з тих, хто не хоче завершення, але саме він пропонує все нові варіанти терору проти України», — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, в понеділок, 13 липня, російський президент Володимир Путін пригрозив Україні «потужнішими й масштабнішими» ударами.

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