ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Красная лента в приложении «Армия+»: что она означает и что делать

Иногда в приложении может появиться красная лента, которая означает СВЧ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Мобильный.

Мобильный. / © Unsplash

В приложении для военнослужащих «Армия+» иногда может появляться красная лента с сообщением «Зафиксировано отсутствие на службе».

Что значит этот статус, объяснили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.

Такая отметка свидетельствует о том, что в систему поступила информация о факте самовольного ухода из воинской части (СЗЧ). В то же время там подчеркивают, что сейчас идет синхронизация и обновление данных. Именно поэтому в редких случаях статус может отображаться с задержкой или быть неактуальным.

Чтобы проверить, обновилась ли информация, военным рекомендуют:

  • обновить приложение «Армия+» до версии 3.2.2 или более поздней;

  • выйти из своего аккаунта и повторно авторизоваться;

  • подождать около 15 мин до завершения синхронизации данных.

Если после этого красная отметка не исчезает, военнослужащим, фактически проходящим службу, советуют обратиться к непосредственному командиру. Если человек действительно имеет статус СЗЧ, ему необходимо обратиться в Военную службу правопорядка.

«Если после выполнения всех рекомендаций статус остается некорректным или информация не обновляется, в ТЦК советуют обратиться в службу поддержки приложения „Армия+“, — отметили в сообщении ТЦК.

Напомним, платформа «Армия+» расширила свой функционал, добавив шесть новых электронных рапортов для военнослужащих. Новые услуги призваны упростить оформление документов и сократить бюрократические процедуры. Они охватывают разные вопросы — от образования и кадровых изменений до обновления служебного статуса.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie