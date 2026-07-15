Красная лента в приложении «Армия+»: что она означает и что делать

Мобильный. / © Unsplash

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В приложении для военнослужащих «Армия+» иногда может появляться красная лента с сообщением «Зафиксировано отсутствие на службе».

Что значит этот статус, объяснили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.

Такая отметка свидетельствует о том, что в систему поступила информация о факте самовольного ухода из воинской части (СЗЧ). В то же время там подчеркивают, что сейчас идет синхронизация и обновление данных. Именно поэтому в редких случаях статус может отображаться с задержкой или быть неактуальным.

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Чтобы проверить, обновилась ли информация, военным рекомендуют:

обновить приложение «Армия+» до версии 3.2.2 или более поздней;

выйти из своего аккаунта и повторно авторизоваться;

подождать около 15 мин до завершения синхронизации данных.

Если после этого красная отметка не исчезает, военнослужащим, фактически проходящим службу, советуют обратиться к непосредственному командиру. Если человек действительно имеет статус СЗЧ, ему необходимо обратиться в Военную службу правопорядка.

«Если после выполнения всех рекомендаций статус остается некорректным или информация не обновляется, в ТЦК советуют обратиться в службу поддержки приложения „Армия+“, — отметили в сообщении ТЦК.

Напомним, платформа «Армия+» расширила свой функционал, добавив шесть новых электронных рапортов для военнослужащих. Новые услуги призваны упростить оформление документов и сократить бюрократические процедуры. Они охватывают разные вопросы — от образования и кадровых изменений до обновления служебного статуса.

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