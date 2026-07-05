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Неправильно закроете дверь — потеряете тысячи евро: шокирующие правила проживания в Германии
В Германии украинцы могут потерять тысячи евро за прихлопнутую дверь.
Если в Германии входная дверь только прихлопнута, не вернув ключ в замке, это может расцениваться как небрежное отношение к имуществу. И это заблуждение может стоить тысячи евро.
Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.
В случае кражи, если злоумышленники проникнут в квартиру, а дверь была только захлопнута, а не заперта на ключ, страховая компания может отказать в возмещении ущерба даже при наличии действующего страхового полиса.
По его словам, также если при проникновении в жилище преступники повредят саму квартиру, арендодатель вправе потребовать возмещения от арендатора. В частности, если грабители:
повредили двери или замки;
разбили окна;
нанесли другой ущерб имуществу, принадлежащему владельцу жилья.
испортили стеклянные перегородки или двери;
В таких случаях не до конца запертая дверь может стать аргументом для обвинения арендатора в халатности.
Юрист подчеркнул, что дверь нужно запирать даже на несколько минут, независимо от продолжительности вашего отсутствия.
Напомним, украинская беженка рассказала о шокирующих правилах захоронения в Германии.