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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Неправильно закроете дверь — потеряете тысячи евро: шокирующие правила проживания в Германии

В Германии украинцы могут потерять тысячи евро за прихлопнутую дверь.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Входная дверь

Входная дверь / © unsplash.com

Если в Германии входная дверь только прихлопнута, не вернув ключ в замке, это может расцениваться как небрежное отношение к имуществу. И это заблуждение может стоить тысячи евро.

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.

В случае кражи, если злоумышленники проникнут в квартиру, а дверь была только захлопнута, а не заперта на ключ, страховая компания может отказать в возмещении ущерба даже при наличии действующего страхового полиса.

По его словам, также если при проникновении в жилище преступники повредят саму квартиру, арендодатель вправе потребовать возмещения от арендатора. В частности, если грабители:

  • повредили двери или замки;

  • разбили окна;

  • нанесли другой ущерб имуществу, принадлежащему владельцу жилья.

  • испортили стеклянные перегородки или двери;

В таких случаях не до конца запертая дверь может стать аргументом для обвинения арендатора в халатности.

Юрист подчеркнул, что дверь нужно запирать даже на несколько минут, независимо от продолжительности вашего отсутствия.

Напомним, украинская беженка рассказала о шокирующих правилах захоронения в Германии.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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