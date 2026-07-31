Обстрелы «по расписанию» и десятки погибших: Россия усилила атаки на областной центр Украины

В Запорожье проверили укрытия / © Getty Images

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Удары с воздуха, а в небольшие перерывы между ними — массированные атаки FPV-дронов. В таком режиме сейчас живёт прифронтовое Запорожье. Оккупанты существенно усилили террор против областного центра.

Вместе с тем, в целях повышения безопасности в городе ввели отдельный специальный сигнал воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе применения кассетных бомб, и приступили к установке дополнительных бетонных модульных укрытий.

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В связи с многочисленными жалобами горожан на закрытые во время тревог бомбоубежища в Запорожье и области инициировали масштабную проверку абсолютно всех подземных укрытий.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Россияне ежедневно наносят удары по Запорожью

Сотни поврежденных и разрушенных домов, десятки погибших и раненых горожан. Последние несколько недель Запорожье словно погружено в настоящий ад. Ежедневные обстрелы окончательно погрузили людей в новую суровую реальность. Горожане всё чаще вынуждены пользоваться укрытиями.

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Когда над Запорожьем раздаётся сигнал воздушной тревоги, люди спускаются сюда, в укрытие. Здесь они пережидают опасность, а иногда даже ночуют. Таковы новые реалии жизни в прифронтовом Запорожье. Но сразу беспрепятственно попасть в бомбоубежище удается не всегда, особенно когда речь идет о жилых многоэтажках».

Проверка 1 300 укрытий и проблема с кодовыми замками

В связи с многочисленными жалобами на закрытые во время тревог бомбоубежища глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров инициировал масштабную проверку всех 1 300 укрытий в регионе. В течение 20 дней специальные комиссии должны тщательно проверить состояние и доступность подземных укрытий.

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Анна Попсуй, инспектор ГСЧС: «Были случаи, когда убежище оказывалось закрытым. В таких ситуациях мы стучали в двери жильцов, находили председателей ОСМД, проводили с ними разъяснительную работу. На некоторых убежищах после наших бесед уже появились соответствующие указательные надписи и контактные данные».

Сами жильцы многоэтажек объясняют закрытие убежищ опасениями из-за незваных гостей — бездомных или людей с зависимостями.

Алексей Кишко, житель многоэтажного дома: «Проблем много — бездомные, наркоманы… Кодовый замок установили для того, чтобы им было трудно его взломать, ведь они могут жить в прихожей, прямо на той лестнице. Раньше людей приходило больше, с маленькими детьми, а сейчас многие уехали, но всё равно прячутся. Здесь приходится жить круглосуточно с нашими тревогами, которые очень-очень долгие, скажем так».

Жильцы этого многоэтажного дома нашли компромисс: на дверях установили замок и оставили номер телефона лица, ответственного за убежище.

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Алексей Кишко, житель многоэтажного дома: «Помещение открыто круглосуточно. В прихожей там есть двери, которые постоянно открыты, а вторые двери — тоже на кодовом замке. Код висит на табличке у входа. Если придут другие люди, не из нашего дома, закроют на замок — там есть номер телефона. Кто-нибудь позвонит, мы выйдем и, если понадобится, откроем, нет проблем».

Надежные хранилища в школах и детских садах

Ситуация с убежищами в учебных заведениях значительно проще и упорядоченнее. Они открыты круглосуточно, а дежурные сотрудники всегда находятся на месте.

Светлана Коляда, заместитель директора гимназии: «Стараемся создать максимально комфортные условия, чтобы люди в сложной ситуации чувствовали себя в безопасности и комфорте. Я живу поближе к 55-й школе. Вот мы зимой с внуком туда ходили, гуляли рядом, как раз летел „Шахед“, было очень громко — мы туда забежали, и нас впустили без каких-либо проблем».

По словам педагогов, в последние недели количество посетителей школьных бомбоубежищ значительно возросло — и всё из-за постоянной угрозы со стороны вражеской авиации.

Одна из постоянных посетительниц школьного убежища — Татьяна. Женщина рассказывает, что обстрелы в Запорожье часто происходят почти по расписанию, примерно в одно и то же время, поэтому утром она сразу направляется в укрытие.

Татьяна Павловна, жительница Запорожья: «Уже по времени ориентируешься: с 10 до 11 часов они начинают всё это… Поэтому, чтобы не бояться, как только звучит сигнал тревоги — я прихожу сюда. Здесь такие вежливые дежурные, всегда чисто, очень приятно — приходишь, как домой. Я одна живу на 9-м этаже, поэтому очень боюсь».

Круглосуточно работают убежища и в детских садах. Помещения хоть и небольшие по площади, однако в отдельных комнатах размещаются малыши, а в соседних — педагоги предоставляют убежище жителям близлежащих домов.

Анна Пантюхова, директор детского сада: «У нас убежище открыто круглосуточно, организовано дежурство. Наши дежурные встречают жителей и проводят с ними инструктаж. Наше укрытие действительно функционирует как для организации образовательного процесса дошкольников до 16:30, так и для приема местных жителей в случае угрозы».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВОТ ПОЧЕМУ УБЕЖИЩА ЗАКРЫТЫ! Что выяснилось после ПРОВЕРКИ В ЗАПОРОЖЬЕ?!

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