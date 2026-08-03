Не лише Європа: країна в Азії зацікавилася українськими військовими технологіями

Український морський дрон / © Associated Press

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Філіппіни зацікавлені в українських розробках безпілотників, оскільки напруженість у Південнокитайському морі зберігається. Окрім того, ця країна досліджує, які уроки оборони вона може засвоїти з досвіду Києва.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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«Переламний момент» для Маніли

Деякі аналітики вважають запропоноване партнерство з Україною у сфері безпілотників потенційним переломним моментом для Маніли.

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Втім, є ті, хто закликає Філіппіни спочатку оцінити, чи підходить тактика використання українських дронів для Маніли. Вони вважають, що адаптувати технології поля бою до морських протистоянь у сірій зоні буде непросто.

24 липня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з філіппінською делегацією на чолі із заступником міністра національної оборони Сальвадором Місоном під час його першого офіційного візиту до Києва. Згідно із заявою офісу ОП, обидві сторони домовилися розпочати роботу над можливою угодою про дрони, поглиблюючи оборонні відносини.

Засновник манільського аналітичного центру Міжнародного співробітництва в галузі розвитку та безпеки вважає, що тісніша співпраця з Україною може суттєво посилити можливості Філіппін для стримування сил у морі.

Яка є перешкода для Філіппін

Однак політична аналітикиня з Університету Центрального Ланкаширу Сільвія Моніка Горська попередила про перешкоди:

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експортний контроль,

права інтелектуальної власності,

військово-чутливі технічні дані.

Філіппінські аналітики високо цінують знання українських військових у виявленні оперативних прогалин, врахуванні зворотного зв’язку з поля бою та швидкому масштабуванні виробництва. Втім, вони сумніваються, що країна, яка бореться за своє виживання, навряд чи стане масовим постачальником військової техніки. Найціннішим уроком, який Філіппіни можуть засвоїти з досвіду України, є її здатність до інновацій.

«Розробка Україною морських безпілотних систем також показує, що дрони можуть впливати на військово-морські розрахунки, не вимагаючи традиційного флоту для блакитних вод. Але сіра зона Південнокитайського моря — це не поле бою на Чорному морі», — наголосив професор геополітики Арно Лево.

Він вважає, що для Філіппін дрони будуть кориснішими для збору доказів та постійного спостереження, ніж для бойових дій. Метою в Південнокитайському морі є не виснаження військ на полі бою, а стійке стримування та ретельне управління ескалацією.

Аналітики кажуть, що успіх запропонованої угоди щодо дронів у Манілі залежатиме як від фінансування, виробничих потужностей та прав інтелектуальної власності, так і від того, скільки технологій фактично переходить з рук в руки.

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Українські дрони цікавлять партнерів — що відомо

Нагадаємо, що українські дрони можуть стати на озброєння США. Америка запускає масштабний відбір безекіпажних катерів. Серед технологій опинилися українські розробки Magura. За підсумками конкурсу переможці зможуть отримати контракти на закупівлю загальною вартістю до 200 мільйонів доларів США.

Видання The Guardian проаналізувало успішність українських дронів, які атакують російські об’єкти. Вони вважають, що безпілотники змінюють перебіг війни, яка перекинулася на територію Росії.

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