Хотіли висміяти радника Зеленського, але видали свій дрон: “Флеш” розповів про курйоз росіян

Сергій «Флеш» Бескрестнов

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Українські військові знищили черговий російський безпілотник. Після його збиття виявилося, що окупанти мимоволі допомогли захисникам його помітити.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, військовий експерт та радник ОПУ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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БпЛА, який видали росіяни

Він подякував бійцям Батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» за успішне знищення ворожого БпЛА.

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За словами Бескрестнова, росіяни нанесли на дрон контрастний напис, який зробив його помітнішим у небі.

«Але граматику треба підтягнути. Ну що за „Флешь“, — іронічно написав він.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати реактивні «Шахеди» з можливістю онлайн-керування, які можуть становити загрозу для значної частини території України. За словами радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, через технологічні особливості такі дрони мають обмежену дальність керування, однак у межах визначеної зони здатні атакувати як статичні, так і рухомі цілі. Він оприлюднив карту, на якій червоним кольором позначено регіони потенційного ризику, та закликав власників підприємств, складів і АЗС готувати укриття для працівників і уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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