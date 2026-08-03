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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека до +40°C: синоптики попереджають про надзвичайну загрозу в низці областей України

У вівторок, 4 серпня, по всій країні утримається суха та виснажлива погода, а в окремих областях температура наблизиться до рекордних позначок

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Українців попереджають про спеку до +40

Українців попереджають про спеку до +40 / © Pixabay

Україну накриває хвиля аномальної спеки, яка супроводжуватиметься сухим повітрям та надзвичайним рівнем пожежної небезпеки майже по всіх регіонах.

Якою буде погода 4 серпня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні спекотний тиждень. Температура повітря вдень сягатиме позначок +30…+35 градусів, місцями буде до +34…+39 градусів, подекуди можливі аномальні +40.

«Пік спеки передбачається в Україні 6-го серпня, коли повсюди домінуватиме дуже сильна спека. До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки, але ось вся територія загалом найсильніше пропечеться саме в четвер», — попереджає Діденко.

За словами синоптикині, північний атмосферний фронт зачепить західні та північні області України дощами з грозами найближчої ночі. Проте у вівторок, 4 серпня, по всій країні запанує спека: у Києві стовпчики термометрів сягнуть +32…+34 градусів вище нуля.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Послаблення спеки варто очікувати від 7 серпня із заходу України, а впродовж 8-9 серпня прохолода пошириться до більшості регіонів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період 3-5 серпня в регіоні утримається сонячна та спекотна погода.

«Середньодобова температура на 5-6° вище кліматичної норми. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°», — зазначає синоптик.

Водночас він також попереджає про посилення спеки у другій половині робочого тижня (6-7 серпня): вночі стовпчики термометрів показуватимуть +21…+23 градуси тепла, вдень розжарить до +35…+38 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 4 серпня в Україні утримається суха та спекотна погода. У нічні години температура становитиме +18…+23, а вдень на сході та північному сході повітря розігріється до +30…+34 градусів тепла. На решті території країни очікується сильна спека до +35…+38 градусів тепла за слабкого вітру змінних напрямків.

Погода в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

У зв’язку з такими погодними умовами синоптики попереджають про небезпеку: протягом 4–6 серпня в більшості регіонів України (4 серпня скрізь, окрім Харківської та Запорізької областей) утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпеку 4 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку 4 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та в столиці 4 серпня утримається суха й спекотна погода зі слабким вітром змінних напрямків. За даними синоптиків, нічна температура по області становитиме +18…+23 градуси тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до сильної спеки +35…+37 градусів тепла. У Києві вночі очікується +20…+22, вдень повітря розігріється до +35.

Окрім того, фахівці попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на території Київщини з 4 по 6 серпня. За таких погодних умов у разі наявності відкритого вогню існує високий ризик миттєвого виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Погода у Львові

На Львівщині утримається малохмарна погода без опадів із південним вітром 5–10 м/с. Уночі та вранці очікується слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів. Температура повітря по області становитиме +17…+22 градуси тепла вночі та сягне +35…+39 градусів вдень.

У Львові нічна температура підніметься до +19…+21 градуса тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +35…+37 градусів вище нуля.

Синоптики також попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку п’ятого класу по регіону.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 4 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +21 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають, що 4 серпня в регіоні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

Погода у Харкові

На Харківщині 4 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східного характеру й дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +31 до +36 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +33 до +35 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у місті Дніпро 4 серпня буде спекотна погода без опадів. Упродовж доби у регіоні буде мінлива хмарність, прогнозують синоптики.

Вітер буде північно-східного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +18 до +23 градусів;

  • вдень від +30 до +35 градусів.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +21 до +23 градусів вище нуля;

  • вдень від +32 до +34 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про небезпеку: упродовж 4-9 серпня у регіоні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг попередив про кардинальні кліматичні зміни в Україні. За його словами, температура +40 і вище повторюватиметься дедалі частіше, а українцям варто звикати до триваліших і гарячіших хвиль спеки.

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