Африканська спека накрила Україну: лікарка попередила про небезпечну помилку, яку роблять майже всі

Спека в Україні / © ТСН

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До України прийшла африканська спека. Висока температура може бути небезпечною для дітей, літніх людей і людей із хронічними захворюваннями. Лікарі радять пити воду до появи спраги, а кондиціонер встановлювати на 23–24 °C.

Про це розповіла в етері Київ24 лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова.

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«Ми розуміємо, що в спеку потрібно, в першу чергу, не допускати зневоднення, тобто пити постійно, навіть коли ви ще не відчуваєте спраги, тому що якщо ви вже відчули спрагу, це означає, що ви вже на шляху до зневоднення. І це є небезпекою, і це є помилкою», — наголосила вона.

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Окрім того, вона рекомендує одягати легкий одяг та не перегріватися на сонці під прямими сонячними променями.

Лікарка попередила, що під час аномальної спеки температура в спальні може бути вищою за +24 °C уночі, а це є небезпечно для вразливих людей. Вона підкреслила, що кондиціонер слід встановлювати на 23–24 °C. Якщо його немає — вимкнути прилади, які нагрівають кімнату, та користуватися вентилятором, не спрямовуючи повітря прямо на людину.

«Я б рекомендувала орієнтуватися на те, що рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я, тому що в неї найбільший досвід. І вони рекомендують орієнтуватися в квартирі на температуру у спальній кімнаті. Тобто, якщо в спальній кімнаті температура вночі вища, ніж плюс 24 градуси, це житло, яке вважається небезпечним для знаходження там дітей, людей літнього віку або людей із хронічним захворюванням», — додала лікарка.

Аномальна спека в Україні — останні новини

Нагадаємо, Україну накрила нова хвиля спеки з Африки. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів. Сильна спека очікується у більшості південних та південно-західних областей.

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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що температурний пік розпочнеться від неділі, 2 серпня. Аномальна спека, за її прогнозом, буде утримуватися до кінця робочого тижня.

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