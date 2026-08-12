Чоловік продав квартиру, а через 3 роки отримав борг за комуналку: суд поставив крапку у справі

Комуналка

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Незвичайна ситуація сталася з чоловіком, який у лютому 2022 року продав квартиру. Попри це, у 2025 році йому нарахували понад 7 тисяч гривень заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє SUD.UA.

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Борг стосувався періоду від 1 липня 2022 року до 30 червня 2025 року. Тобто весь час, за який сформувалася заборгованість, квартира вже належала іншій людині.

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Борг нарахували після продажу квартири

Після отримання судового наказу чоловік звернувся із заявою про його скасування. Юристи наголосили, що оплачувати житлово-комунальні послуги має їхній споживач, а утримувати нерухомість — її власник.

Оскільки квартиру чоловік продав ще до початку періоду, за який йому нарахували борг, він не мав обов’язку сплачувати ці кошти.

На підтвердження цього до суду надали договір купівлі-продажу, витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та документи щодо отримання судового наказу.

Важливим у справі стало питання строків оскарження. За законом, заяву про скасування судового наказу можна подати протягом 15 днів від дня його вручення боржнику.

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Сам документ суд видав ще у вересні 2025 року. Проте чоловік фактично отримав його лише 11 травня 2026 року.

Тому до суду надали поштовий конверт і трек-номер відправлення, які підтверджували дату фактичного отримання документа.

Суд скасував борг

Суд задовольнив заяву чоловіка та скасував судовий наказ про стягнення з нього понад 7 тисяч гривень заборгованості за комунальні послуги.

Таким чином, чоловікові не довелося сплачувати борг, який нарахували за період, коли він уже не був власником квартири та не користувався житлом.

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