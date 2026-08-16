Россияне охотились на раненых бойцов: командир роты лично спас побратимов (видео)

Командир спас бойцов

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Командир роты 475-го отдельного штурмового батальона Владислав Польский лично спас побратимов из роты ударных беспилотников «Code 9.2», которые оказались под угрозой повторного удара на открытой местности.

Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.

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Командир прорвался к побратимам и спас их от удара россиян: видео

Два штурмовика подразделения «Code 9.2» 475-го отдельного штурмового полка получили тяжелые ранения при возвращении после выполненного задания, где им удалось захватить вражеские позиции. На обратном пути военных атаковали российские беспилотники «Молния».

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Из-за ранения бойцы потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Чтобы эвакуировать пострадавших, на место направили наземную роботизированную платформу, но вражеский дрон попал в нее.

Оба раненых оказались без укрытия на открытой местности под угрозой повторного удара аэроразведки россиян.

Пока на командно-наблюдательном пункте искали варианты спасения, аэроразведка зафиксировала гражданский пикап, который на высокой скорости двигался в зону поражения. За рулем находился командир штурмовой роты Владислав Польский.

Чтобы сэкономить время, офицер отправился на помощь даже без бронежилета.

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Владислав подъехал к поврежденному роботу, самостоятельно переместил тяжелораненых в кузов автомобиля и вывез их в безопасное место, спас им жизнь.

Украинские военные: последние новости

Напомним, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении, прорвали оборону противника и освободили 26 населенных пунктов, вернув под контроль более 745 квадратных километров территории.

В частности, украинские военные деоккупировали 12 сел и поселков в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, а также зачистили от вражеских сил в тылу еще более 300 квадратных километров.

По словам командующего ДШВ генерал-майора Олега Апостола, операцию детально готовили под руководством главнокомандующего и Генштаба. Благодаря четкому плану, слаженной работе разведки, штабов, штурмовых групп и огневой поддержки удалось сохранить инициативу, навязать врагу собственную тактику и успешно выполнить задачи.

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