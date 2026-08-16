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Россияне охотились на раненых бойцов: командир роты лично спас побратимов (видео)
Двое раненых военных оказались под открытым небом после удара российского беспилотника. Чтобы спасти их от повторной атаки командир роты Владислав Польский отправился на помощь.
Командир роты 475-го отдельного штурмового батальона Владислав Польский лично спас побратимов из роты ударных беспилотников «Code 9.2», которые оказались под угрозой повторного удара на открытой местности.
Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.
Командир прорвался к побратимам и спас их от удара россиян: видео
Два штурмовика подразделения «Code 9.2» 475-го отдельного штурмового полка получили тяжелые ранения при возвращении после выполненного задания, где им удалось захватить вражеские позиции. На обратном пути военных атаковали российские беспилотники «Молния».
Из-за ранения бойцы потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Чтобы эвакуировать пострадавших, на место направили наземную роботизированную платформу, но вражеский дрон попал в нее.
Оба раненых оказались без укрытия на открытой местности под угрозой повторного удара аэроразведки россиян.
Пока на командно-наблюдательном пункте искали варианты спасения, аэроразведка зафиксировала гражданский пикап, который на высокой скорости двигался в зону поражения. За рулем находился командир штурмовой роты Владислав Польский.
Чтобы сэкономить время, офицер отправился на помощь даже без бронежилета.
Владислав подъехал к поврежденному роботу, самостоятельно переместил тяжелораненых в кузов автомобиля и вывез их в безопасное место, спас им жизнь.
Украинские военные: последние новости
Напомним, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении, прорвали оборону противника и освободили 26 населенных пунктов, вернув под контроль более 745 квадратных километров территории.
В частности, украинские военные деоккупировали 12 сел и поселков в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, а также зачистили от вражеских сил в тылу еще более 300 квадратных километров.
По словам командующего ДШВ генерал-майора Олега Апостола, операцию детально готовили под руководством главнокомандующего и Генштаба. Благодаря четкому плану, слаженной работе разведки, штабов, штурмовых групп и огневой поддержки удалось сохранить инициативу, навязать врагу собственную тактику и успешно выполнить задачи.