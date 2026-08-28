«Тоді, зараз і завжди»: премʼєр Канади красиво поставив на місце Трампа за перейменування озера Онтаріо

Марк Карні / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відреагував на указ голови Білого дому Дональда Трампа про перейменування озеро Онтаріо, яке розділяє США та Канаду, на «озеро Америка».

Про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Канади Марка Карні у соцмережі X.

Реклама

Глава канадського уряду зазначив, що назва озера Онтаріо походить від слова «Ontari’io» мовою корінного народу вендат. Воно, як наголосив Карні, означає «озеро прекрасне, озеро велике».

Реклама

Карні також нагадав, що цій назві вже понад 400 років. Вона з’явилася задовго до створення Канадської конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

«Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торгівельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятники, назви географічних об’єктів. Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озером Онтаріо — тоді, зараз і завжди», — зазначив Карні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.

Ми раніше інформували, що Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом.

Реклама

Новини партнерів