Трампа порівняли з Гітлером: Міносвіти США знову оскандалилося

Дональд Трамп / © Associated Press

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Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом. У ролику використали фрагмент фільму «Темні часи» (Darkest Hour), у якому йдеться про «тигра». Автори допису, ймовірно, не врахували історичний контекст сцени, адже у фільмі цим образом Вінстон Черчилль називає Адольфа Гітлера.

Про це повідомляють ClashReport та Forbes.

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Після того як користувачі звернули увагу на такий контекст, відомство видалило допис.

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Яке відео опублікувало Міносвіти США

Офіційний акаунт Міністерства освіти США в X у середу, 26 серпня, поширив уривок із фільму «Темні часи» 2017 року. Стрічка розповідає про Вінстона Черчилля та події початку Другої світової війни.

«Не можна домовлятися з тигром, коли твоя голова в його пащі», — вимовляє свою знамениту фразу Черчилль, якого зіграв Гарі Олдман.

Одразу після цієї репліки у відео з’являється монтаж із кадрами Дональда Трампа.

«Ніхто не робить цього так, як ми», — додає до публікації Міносвіти, а наприкінці допису ставить емодзі тигра.

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На перший погляд допис мав створювати асоціацію між Трампом і образом сильного «тигра». Проте користувачі швидко вказали на те, кого саме Черчилль називав цим словом у фільмі.

«Тигр» у сцені — це Гітлер

У повному контексті епізоду йдеться не про абстрактного ворога. Черчилль використовує образ тигра, коли виступає проти пропозицій британського уряду домовлятися з нацистською Німеччиною.

У розширеній версії репліки він говорить про необхідність зрозуміти, що не можна «домовлятися з тигром», коли людина фактично перебуває в його пащі. «Тигром» у цій сцені є саме Адольф Гітлер.

Саме тому публікація американського відомства несподівано набула зовсім іншого змісту: після слів Черчилля про тигра йшли кадри президента США.

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Користувачі швидко помітили помилку

У соцмережі X користувачі почали звертати увагу на історичний контекст уривка майже одразу після його появи.

«Тигр, про якого тут ідеться, — це Гітлер», — написав представник Демократичного національного комітету Метт Рейн.

Після цього до допису додали Community Note — примітку спільноти X із поясненням контексту сцени та посиланням на довший фрагмент фільму.

Критики також звернули увагу на те, що адміністрація Трампа раніше скорочувала штат працівників Міністерства освіти. Один із дописів, який цитує Forbes, іронічно зауважував, що відомство звільнило співробітників, які допомагали фінансувати вчителів та учнів, але залишило «редактора фанкамів», який створює подібні відео за гроші платників податків.

Невдовзі після хвилі критики публікацію видалили.

У відомстві не планували порівнювати Трампа з Гітлером

Із наведених у матеріалі Forbes даних випливає, що скандальний ефект виник через використання фрагмента без урахування його первинного історичного значення.

Таким чином, відео мало підкреслити образ Трампа як політика, який діє жорстко та не йде на поступки. Однак використана сцена з «Темних часів» призвела до зовсім іншої асоціації через те, що «тигр» у ній — метафора Гітлера.

Це не перший скандал через публікації адміністрації Трампа

Видалений допис став черговим епізодом у низці суперечок навколо контенту, який поширюють Трамп та представники його адміністрації.

Раніше цього року президент США також стикався з критикою через публікацію відео, у якому колишнього президента Барака Обаму та Мішель Обаму зображували у расистському образі. Згодом цей матеріал видалили.

У квітні Трамп також опублікував зображення, на якому був представлений в образі Ісуса Христа. Публікація викликала негативну реакцію навіть серед частини його союзників і згодом була видалена.

Останніми місяцями Трамп також регулярно використовував створені за допомогою штучного інтелекту зображення та меми у своїх публікаціях, що неодноразово ставало приводом для критики.

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