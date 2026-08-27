Трампа сравнили с Гитлером: Минобразования США снова оскандалилось

Дональд Трамп / © Associated Press

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Министерство образования США оказалось в центре скандала после публикации в соцсети X видео с президентом Дональдом Трампом. В ролике использовался фрагмент фильма «Темные времена» (Darkest Hour), в котором говорится о «тигре». Авторы сообщения, вероятно, не учли исторический контекст сцены, ведь в фильме этим образом Уинстон Черчилль называет Адольфа Гитлера.

Об этом сообщают ClashReport и Forbes.

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После того как пользователи обратили внимание на такой контекст, ведомство удалило сообщение.

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Какое видео опубликовало Минобразования США

Официальный аккаунт Министерства образования США в X в среду, 26 августа, распространил отрывок из фильма «Темные времена» 2017 года. Лента рассказывает о Уинстоне Черчилле и событиях начала Второй мировой войны.

«Нельзя договариваться с тигром, когда твоя голова в его пасти», — произносит свою знаменитую фразу Черчилль, которого сыграл Гарри Олдман.

Сразу после этой реплики появляется монтаж с кадрами Дональда Трампа.

«Никто не делает этого так, как мы», — добавляет в публикацию Минобразования, а в конце сообщения ставит эмодзи тигра.

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На первый взгляд сообщение должно было создавать ассоциацию между Трампом и образом сильного «тигра». Однако пользователи быстро указали на то, кого именно Черчилль называл этим словом в фильме.

«Тигр» в сцене — это Гитлер

В полном контексте эпизода речь идет не об абстрактном враге. Черчилль использует образ тигра, когда выступает против предложений британского правительства договариваться с нацистской Германией.

В расширенной версии реплики он говорит о необходимости понять, что нельзя «договариваться с тигром», когда человек фактически находится в его пасти. «Тигром» в этой сцене именно Адольф Гитлер.

Именно поэтому публикация американского ведомства неожиданно приобрела совсем другое содержание: после слов Черчилля о тигре шли кадры президента США.

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Пользователи быстро заметили ошибку

В соцсети X пользователи стали обращать внимание на исторический контекст отрывка почти сразу после его появления.

«Тигр, о котором здесь идет речь, — это Гитлер», — написал представитель Демократического национального комитета Мэтт Рейн.

После этого к сообщению добавили Community Note — примечание сообщества X с объяснением контекста сцены и ссылкой на более длинный фрагмент фильма.

Критики также обратили внимание, что администрация Трампа ранее сокращала штат работников Министерства образования. Одно из сообщений, которое цитирует Forbes, иронически замечало, что ведомство уволило сотрудников, помогавших финансировать учителей и учеников, но оставило «редактора фанкамов», создающего подобные видео за деньги налогоплательщиков.

Вскоре после волны критики публикацию удалили.

В ведомстве не планировали сравнивать Трампа с Гитлером

Из приведенных в материале Forbes данных следует, что скандальный эффект возник из-за использования фрагмента без учета его первоначального исторического значения.

Таким образом, видео должно было подчеркнуть образ Трампа как политика, который действует жестко и не идет на уступки. Однако использованная сцена из «Темных времен» привела к совершенно другой ассоциации из-за того, что «тигр» в ней — метафора Гитлера.

Это не первый скандал из-за публикации администрации Трампа

Удалённое сообщение стало очередным эпизодом в ряде споров вокруг контента, распространяемого Трампом и представителями его администрации.

Ранее в этом году президент США сталкивался с критикой из-за публикации видео, в котором бывшего президента Барака Обаму и Мишель Обаму изображали в расистском образе. Впоследствии этот материал удалили.

В апреле Трамп также опубликовал изображение, на котором было представлено в образе Иисуса Христа. Публикация вызвала отрицательную реакцию даже среди части его союзников и впоследствии была удалена.

В последние месяцы Трамп также регулярно использовал созданные с помощью искусственного интеллекта изображения и мемы в своих публикациях, что неоднократно становилось поводом для критики.

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