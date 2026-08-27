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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп объявил чрезвычайное положение: США оказались перед угрозой

Президент США подписал указ, которым объявил введение чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за усиления угроз национальной энергосистемы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угроз, связанных с использованием иностранного оборудования в магистральной электроэнергетической системе страны.

Новый указ, как сообщает Белый дом, позволяет властям запрещать закупку и установку оборудования, которое может создавать риски диверсий, кибератак, дистанционного вмешательства или перебоев со снабжением.

Администрация США заявила, что зависимость американской энергосистемы от иностранного оборудования стала «чрезвычайной и исключительной угрозой» национальной безопасности, внешней политике и экономике страны.

В Белом доме объясняют, что иностранные производители теоретически могут закладывать в оборудование цифровые механизмы скрытого доступа, позволяющие дистанционно вмешиваться в его работу. Отдельным риском называют зависимость от зарубежных цепей поставок, которые могут быть прерваны из-за торговых конфликтов или других кризисов.

Какое оборудование могут запретить

Ограничения будут касаться операций, в которых оборудование, его компоненты, программное обеспечение или цифровые сервисы связаны с определенными властями США рисковыми иностранными структурами и создают неприемлемую угрозу энергосистеме.

В сферу действия указа могут попасть, в частности, трансформаторы подстанций, генераторы, турбины, сетевые инверторы, большие системы накопления электроэнергии, источники бесперебойного питания для критической инфраструктуры, высоковольтные выключатели и промышленные системы управления.

Напомним, вертолет Marine One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп, опасно сблизился с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Причиной послужили проблемы со связью между экипажем президентского воздушного судна и авиадиспетчерами.

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