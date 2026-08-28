«Тогда, сейчас и всегда»: премьер Канады красиво поставил на место Трампа за переименование озера Онтарио

Марк Корни / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на указ главы Белого дома Дональда Трампа о переименовании разделяющего США и Канаду озера Онтарио в «озеро Америка».

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Канады Марка Карни в соцсети X.

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Глава канадского правительства отметил, что название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io на языке коренного народа вендат. Оно, как отметил Карни, означает «озеро прекрасное, озеро большое».

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Карни также напомнил, что этому названию уже более 400 лет. Она появилась задолго до создания Канадской конфедерации и провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

«Мы знаем, что Америка меняется. Меняются торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия географических объектов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озером Онтарио — тогда, сейчас и всегда», — отметил Карни.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в «Америку» и добавил, что хочет изменить названия океанов.

Мы ранее информировали, что Министерство образования США оказалось в центре скандала после публикации в соцсети X видео с президентом Дональдом Трампом.

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