Россия может напасть на НАТО?: Трамп сделал неожиданное заявление после визита директора ЦРУ в Москву

Трамп раскрыл, зачем Рэтклифф ездил в Москву / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил журналисту Axios, что «совсем не озабочен» возможным нападением России на страны НАТО.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Трампа в Белом доме, передает ClashReport.

Реклама

«Нет никакой проблемы», — сказал Трамп.

Реклама

Американский президент также опроверг сообщение о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы отправился в Москву, чтобы предупредить Россию о недопустимости нападения на союзников США по НАТО.

По словам Трампа, поездка Рэтклиффа была «обычным рабочим делом».

«Не было ни одного сообщения и ничего необычного», — заявил президент США.

В то же время президент США выразил уверенность, что глава Кремля не намерен атаковать Альянс.

Реклама

«Путин не собирается атаковать территорию НАТО», — заявил Трамп.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что не располагают информацией о деталях необъявленного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Между тем, стало известно, что переговоры между директором ЦРУ и кремлевским диктатором в РФ выявили глубокие разногласия сторон.

Военные эксперты сообщали, что Рэтклифф мог передать Путину разведданные о готовящемся скрытой мобилизации в России и предостерег от угроз странам НАТО.

Реклама

Новости партнеров