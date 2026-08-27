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Россия может напасть на НАТО?: Трамп сделал неожиданное заявление после визита директора ЦРУ в Москву
Дональд Трамп заявил, что отнюдь не озабочен возможным нападением России на НАТО. Президент США также объяснил визит Джона Рэтклиффа в Москву.
Президент США Дональд Трамп заявил журналисту Axios, что «совсем не озабочен» возможным нападением России на страны НАТО.
Об этом шла речь во время пресс-конференции Трампа в Белом доме, передает ClashReport.
«Нет никакой проблемы», — сказал Трамп.
Американский президент также опроверг сообщение о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы отправился в Москву, чтобы предупредить Россию о недопустимости нападения на союзников США по НАТО.
По словам Трампа, поездка Рэтклиффа была «обычным рабочим делом».
«Не было ни одного сообщения и ничего необычного», — заявил президент США.
В то же время президент США выразил уверенность, что глава Кремля не намерен атаковать Альянс.
«Путин не собирается атаковать территорию НАТО», — заявил Трамп.
Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что не располагают информацией о деталях необъявленного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
Между тем, стало известно, что переговоры между директором ЦРУ и кремлевским диктатором в РФ выявили глубокие разногласия сторон.
Военные эксперты сообщали, что Рэтклифф мог передать Путину разведданные о готовящемся скрытой мобилизации в России и предостерег от угроз странам НАТО.