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Категория
Проспорт
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"Барселона" одержала вторую победу подряд на старте нового сезона Ла Лиги

Каталонцы на собственном поле одолели "Атлетик".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" дома обыграла "Атлетик" Бильбао в перенесенном матче первого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 2:0.

Каталонский клуб забил в ворота басков по голу в каждом из таймов. На 37-й минуте счет в игре открыл Рафинья после передачи от Педри.

На 82-й минуте подопечные Ханси Флика увеличили свое преимущество в счете — точный удар нанес Фермин Лопес.

Отметим, что в этом матче за каталонцев дебютировал летний новичок клуба Родри, который перешел из "Манчестер Сити". Лучший футболист ЧМ-2026 вышел на замену на 63-й минуте вместо Рафиньи.

Для "Барселоны" это вторая подряд победа на старте Ла Лиги. В первом матче нового сезона "сине-гранатовые" на выезде разгромили "Эльче" (5:0).

После двух сыгранных туров "Барселона" с 6 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. Такое же количество зачетных баллов имеют мадридский "Реал", "Севилья" и "Бетис".

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" 31 августа примут "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик", который начал чемпионат двумя поражениями и сейчас занимает последнее место, 30 августа на выезде сыграет против "Сельты".

Ранее сообщалось, что "Реал" с хет-триком Мбаппе одержал вторую победу подряд на старте Ла Лиги.

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