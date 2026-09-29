Чи можна діабетикам їсти банани: нарешті поставлено крапку у суперечках

Банани

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Банани часто потрапляють до списку продуктів, які нібито потрібно виключити з раціону у разі цукрового діабету. Однак наукові дані показують значно складнішу картину. Важливими є не лише кількість природного цукру в плоді, а й його стиглість, сорт, розмір порції та склад усього прийому їжі.

Про це повідомляє egeszsegkalauz.

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Банан містить природні цукри та вуглеводи, тому його вживання може підвищувати рівень глюкози в крові. Водночас сам по собі солодкий смак фрукта не означає, що його потрібно повністю виключати з раціону людини з діабетом.

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Чим відрізняється зелений банан від стиглого

У міру дозрівання банана частина крохмалю в ньому перетворюється на цукри. Через це фрукт стає солодшим, а його вплив на рівень глюкози може змінюватися.

В одному з досліджень за участю 10 людей із цукровим діабетом 2 типу учасники в різні дні їли по 120 грамів незрілого або перестиглого банана. Глікемічний індекс незрілого плода становив 43, тоді як перестиглого — 74. Тобто в умовах цього дослідження перестиглий банан спричиняв значно більшу відповідь рівня глюкози.

Дослідники пояснювали це тим, що в незрілому банані міститься більше крохмалю, який повільніше розщеплюється організмом.

Однак це не означає, що людям із діабетом можна їсти виключно зелені банани. В іншому дослідженні за участю людей із діабетом 2 типу різниця у відповіді глюкози на банани різного ступеня стиглості була значно меншою. Учасникам давали банани від жовтих до плодів із коричневими плямами, і реакція на них була відносно схожою.

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Тож стиглість справді може мати значення, але встановити просте правило «зелений банан корисний, а коричневий — шкідливий» на підставі наявних даних не можна.

Важливий не лише ступінь стиглості, а й сорт

Вплив банана на рівень глюкози може залежати і від його сорту. В одному з досліджень порівняли чотири різновиди бананів. Їхній глікемічний індекс становив від 61 до 69.

При цьому дослідники зазначили, що одна порція банана для всіх досліджених сортів мала низьке глікемічне навантаження. Це означає, що сам факт вживання банана не дає підстав автоматично відносити його до продуктів, які обов’язково спричиняють різкий стрибок цукру в крові.

В іншому дослідженні за участю 17 людей із діабетом 2 типу глікемічний індекс банана становив 41,3. У конкретних умовах цього дослідження це вважалося низьким показником.

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Таким чином, кількість цукру в продукті сама по собі не дозволяє точно визначити, якою буде реакція організму на нього.

© Associated Press

Чому дослідників цікавить зелений банан

Особливу увагу науковці приділяють резистентному крохмалю, якого більше в незрілих бананах. На відміну від швидкодоступних вуглеводів, він не так легко перетравлюється в тонкому кишечнику. Частина такого крохмалю потрапляє до товстого кишечника, де його можуть використовувати кишкові бактерії.

Саме тому резистентний крохмаль досліджують у контексті контролю рівня глюкози.

У 24-тижневому рандомізованому дослідженні за участю 113 людей із предіабетом або діабетом 2 типу в групі, яка вживала біомасу зеленого банана, спостерігали кілька сприятливих змін, зокрема зниження HbA1c та рівня глюкози натще.

Втім, результати відрізнялися залежно від групи учасників, тому дослідники не дозволяють зробити висновок, що зелений банан сам по собі покращує перебіг діабету.

Ще в одному невеликому дослідженні 17 людей із діабетом 2 типу отримували резистентний крохмаль із банана. Науковці зафіксували нижчий рівень глюкози натще, а також меншу відповідь глюкози та інсуліну.

Але тут є важливе уточнення: учасники отримували концентрований резистентний крохмаль, а не просто їли зелені банани. Тому переносити ці результати безпосередньо на звичайне вживання фруктів не можна.

Більше того, інше рандомізоване дослідження, у якому люди з діабетом 2 типу вживали резистентний крохмаль із банана, не виявило однозначного покращення загального добового контролю глюкози або коливань її рівня.

Отже, резистентний крохмаль залишається цікавим напрямом досліджень, але його не можна розглядати як доведений спосіб лікування діабету.

Чи потрібно взагалі обмежувати фрукти при діабеті

Дослідження загалом не підтверджують необхідності автоматично виключати всі фрукти після встановлення діагнозу діабету.

В одному метааналізі 19 рандомізованих контрольованих досліджень вживання фруктів у середньому було пов’язане зі зниженням рівня глюкози натще. Водночас статистично чіткого впливу на HbA1c дослідники не виявили.

Інший метааналіз, який включав п’ять рандомізованих досліджень за участю 245 людей із діабетом 2 типу, показав зниження HbA1c та рівня глюкози натще при дієтичних втручаннях із включенням цільних фруктів.

Однак автори наголосили, що досліджень було небагато, а одне з них мало високий ризик систематичної похибки. Тому ці результати не можна вважати остаточним доказом.

Є також різниця між цільним фруктом і фруктовим соком. В одному метааналізі 18 рандомізованих досліджень вживання 100% фруктового соку не було пов’язане зі значними змінами рівня глюкози натще, інсулінорезистентності або HbA1c.

Водночас сік не варто автоматично прирівнювати до цілого фрукта: при вживанні цільного банана людина отримує не лише вуглеводи, а й клітковину та інші поживні речовини.

То чи можна їсти банани при діабеті

Банан не є ані «суперфудом» для людей із діабетом, ані забороненим фруктом.

Його стиглість може впливати на реакцію рівня глюкози, особливо якщо порівнювати незрілий і перестиглий плід. Водночас результати різних досліджень не завжди однакові.

Важливі також розмір порції, сорт банана, інші продукти в конкретному прийомі їжі та індивідуальна реакція організму.

Тому при діабеті питання полягає не просто в тому, чи можна їсти банан. Важливіше враховувати, скільки банана людина з’їдає, наскільки він стиглий і як ця порція вписується в її загальний раціон та контроль рівня глюкози.

Якщо конкретний продукт помітно змінює рівень цукру в крові, це можна враховувати під час планування харчування разом із рекомендаціями лікаря або дієтолога.

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