До $3,5 тис. за оренду квартири. Куди рухаються ціни на заході України

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За даними ЛУН, за останній рік оренда однокімнатного житла в Ужгороді подорожчала на 41%. У Львові зростання становило 33%, в Івано-Франківську — 43%. Разом з тим у найбільш затребуваних містах кількість доступного житла не встигає за попитом.

Особливо складним пошук стає для тих, кому квартира потрібна на визначений строк або хто переїжджає всією сім’єю. Там, де нової пропозиції недостатньо, це позначається і на вартості, і на конкуренції за вільні квартири.

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В Ужгороді квартир менше, ніж охочих їх орендувати

За даними OLX Нерухомість, кількість відгуків на оголошення про однокімнатні квартири зросла на 143%, а про трикімнатні — на 173%. Водночас пропозицій однокімнатного житла стало на 58% менше. В інших містах заходу країни ситуація різниться, але переважно тенденції до зростання попиту зберігається.

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За такого співвідношення попиту і пропозиції знайти квартиру, яка підходить за ціною, строком та умовами проживання, стає дедалі складніше. Власники мають більше можливостей обирати орендарів і частіше встановлюють власні вимоги до терміну проживання.

За актуальними оголошеннями на ЛУН та Otodim, квартири з ремонтом у новобудовах Ужгорода часто здають приблизно за 50–60 тис. грн на місяць. При цьому на Otodim понад 60% пропозицій стартують від $1 тис., а окремі об’єкти преміум-класу доходять до $3,5 тис. на місяць. З таким бюджетом Ужгород уже наближається до цін преміальної оренди у Києві.

Люди можуть бути готовими платити нинішню ринкову ціну, але навіть це не гарантує потрібного розташування, інфраструктури та умов проживання. Особливо складно тим, хто планує тимчасовий переїзд, адже для них важливі і строк оренди, і можливість швидко налагодити побут на новому місці.

Оренда на рік і переїзд на два місяці мають різну логіку

Коли житло потрібне на місяць-два або на холодний сезон, знайти відповідний варіант стає ще складніше. Значна частина власників розраховує на довгу оренду, тому для тих, хто шукає квартиру на коротший період, доступних пропозицій стає менше. Додаткові обмеження можуть стосуватися проживання з домашніми тваринами, що ще більше звужує вибір для сімей, які переїжджають у повному складі.

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Для сімей з дітьми окремою складністю стає освітня інфраструктура поруч із житлом. Місто активно забудовується, але за останні десять років тут не відкрили жодної школи, а перший новий комунальний дитсадок планують завершити у 2027 році.

Холодний сезон додає до цього питання опалення та стабільність електропостачання. Тому дедалі частіше під час вибору житла людина враховує і супутні витрати. До вартості оренди можуть додаватися комісія рієлтору (це 50% або 100% від вартості оренди), застава та витрати на облаштування побуту. Для короткого переїзду ці платежі особливо відчутні, адже частина з них виникає одразу після заселення. У готельному форматі комунальні витрати та базове обслуговування входять у вартість проживання.

На цьому тлі формується окремий запит на житло для тимчасового переїзду. Людям важливо заселитися на потрібний строк і швидко організувати щоденне життя на новому місці.

«Коли людина переїжджає на кілька місяців, треба дивитися на ситуацію з її боку. Їй важлива не сама квартира, а те, наскільки швидко вона зможе організувати життя на новому місці. Строк проживання, додаткові витрати, можливість переїхати з родиною чи домашньою твариною можуть впливати на рішення так само, як і сама ціна. Бізнесу в такій ситуації потрібно бути гнучкішим і шукати умови, які відповідають реальним обставинам людини», — говорить Василь Крулько, співзасновник Apartel Resorts.

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Готелі теж починають працювати з довшим проживанням

Для готельного ринку тривале проживання означає інший формат роботи з гостем. Людина залишається на місяць або довше, тому їй потрібні умови для роботи, харчування, відпочинку та повсякденного побуту.

Один із прикладів такої адаптації — «Програма турботи», яку Apartel Resorts запустив для гостей із бронюванням від одного місяця. Вона діє у п’яти комплексах у Східниці, Шаяні, Косино та Ужгороді. Для тривалого проживання компанія пропонує спеціальні тарифи зі знижками 25–35% залежно від комплексу.

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Для людей, які обирають Закарпаття через можливість швидко дістатися до країн ЄС, значення має і розташування. Ужгород знаходиться біля кордону зі Словаччиною, а Косино — поруч з угорським кордоном, тому ці локації зручні для тих, кому під час тимчасового переїзду важливо зберігати швидкий доступ до Європи.

На відміну від стандартної довгострокової оренди, програма не прив’язує гостя до річного договору. Тривалість проживання можна обирати відповідно до обставин, а можливість приїхати із тваринами погодити заздалегідь.

«Під час війни бізнес не може працювати так, ніби навколо нічого не відбувається. Ми бачимо, що перед зимою частина гостей шукає можливість переїхати на довший термін і водночас зберегти нормальні умови для роботи та життя з сім’єю. У таких обставинах відповідальність бізнесу полягає у тому, щоб адаптувати свої послуги й створювати доступніші умови там, де це може допомогти людям. Тому ми вирішили зробити помісячне проживання доступнішим і запропонувати спеціальні умови на цей період», — говорить Василь Крулько.

У вартість входить користування інфраструктурою обраного комплексу. Залежно від локації гостям доступні SPA, спортивні зони, ресторани, простори для роботи та сімейного відпочинку.

За вартістю такий формат відрізняється від звичайної оренди однокімнатної квартири. Водночас у ціну входить ширший набір послуг, а частина побутових питань вирішена ще до заселення. Для людини, яка переїжджає на кілька місяців, це може бути одним із критеріїв вибору.

Тож поки попит у західних областях залишається високим, а пропозиція зростає повільніше, суттєвих передумов для зниження орендних ставок небагато. Водночас готельний ринок поступово адаптується до людей, яким житло потрібне на кілька тижнів або місяців.

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