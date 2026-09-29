Какой праздник 6 октября 2026 года / © ТСН

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6 октября 2026 года — вторник. 1685-й день войны в Украине.

Какой праздник 6 октября

6 октября верующие празднуют День памяти апостола Фомы / © unsplash.com

6 октября верующие празднуют День памяти апостола Фомы. Более всего он известен благодаря эпизоду после Воскресения Христа. Когда другие апостолы сказали Томе, что видели воскресшего Иисуса, он усомнился и ответил, что не поверит, пока сам не увидит ран от гвоздей и не коснется их. Через восемь дней Христос снова явился ученикам и предложил Томми убедиться. Тогда Тома сказал: Господь мой и Бог мой! Именно отсюда происходит изречение «Тома неверующий». Но его история скорее не об упрямом неверии, а о сомнении человека, стремящегося к личной уверенности. После встречи с Христом Тома выражает одно из сильнейших исповеданий веры в Евангелии.

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6 октября в Украине празднуют Международный день геологического разнообразия / © pexels.com

6 октября в Украине празднуют Международный день геологического разнообразия. Его положила начало ЮНЕСКО в 2021 году, а впервые отметили в 2022-м. Геологическое разнообразие или георазнообразие — это все многообразие неживой природы Земли: горные породы, минералы, окаменелости, почвы, горы, пещеры, речные долины и другие формы рельефа. Оно формировалось в течение миллиардов лет и фактически сохраняет историю нашей планеты. Цель этого дня — напомнить, что георазнообразие столь же важно, как и биоразнообразие. От геологических процессов и пород зависят почвы, запасы пресной воды, природные ресурсы, ландшафты и экосистемы. Изучение геологии также помогает лучше понимать землетрясения, вулканы, оползни и изменения климата в прошлом.

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6 октября Всемирный день детского церебрального паралича / © pexels.com

Также 6 октября Всемирный день детского церебрального паралича. Его цель — привлечь внимание к людям с церебральным параличом (ЦП), их правам, потребностям и полноценному участию в жизни общества. Церебральный паралич — это группа состояний, связанных с нарушением развития или повреждением мозга, возникающим на ранних этапах жизни. Прежде всего, он влияет на движения, координацию, равновесие и положение тела. Проявления очень разнятся: один человек может передвигаться самостоятельно, другому нужны вспомогательные средства или постоянная поддержка.

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