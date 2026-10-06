Бывшая пресс-секретарь Трампа переходит на Fox News: для нее обустроят студию прямо дома

Каролин Левитт / © Associated Press

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Бывший пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт присоединится к Fox News уже 1 ноября.

Об этом сообщает CNN . Левитт будет работать как приглашенная обозреватель и будет давать политические комментарии и анализ на разных платформах телеканала.

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После освобождения из Белого дома Левитт вместе с мужем и двумя маленькими детьми вернулась в родной штат Нью-Гэмпшир.

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По данным источника CNN, Fox News согласился обустроить студию прямо в ее доме, чтобы она могла регулярно выходить в эфир.

"Я с нетерпением жду возможности принести свой уникальный взгляд, сформированный опытом работы пресс-секретарем Белого дома", - заявила Левитт.

Руководитель Fox News Media Сюзанна Скотт в свою очередь подчеркнула, что работа Левитт в Белом доме и президентской кампании дает ей особое понимание американской политики. Левитт, которой 29 лет, была самой молодой пресс-секретарь Белого дома в истории США. В администрации Дональда Трампа она работала с января 2025 по август 2026 года.

Она объясняла отставку желанием больше времени проводить с семьей после рождения второго ребенка . В то же время Левитт осталась близкой союзницей Трампа.

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