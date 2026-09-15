В розовом платье и с коллегой-красавчиком по сериалу "Баффи": Сара Мишель Геллар на церемонии "Эмми"

Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ / © Associated Press

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Сара Мишель Геллар стала гостьей 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. На сцену актриса вышла вместе со своим бывшим партнером по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» Дэвидом Бореаназом — они вручили награду за лучшую главную мужскую роль в мини-сериале или телефильме.

Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ / © Associated Press

Для торжественного вечера Сара выбрала ярко-розовое атласное платье Versace длины макси. Наряд имел лаконичный прямой силуэт, закрытый вырез-лодочку и открытые руки.

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Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Актриса дополнила свой образ серебристыми босоножками на высокой платформе и украшениями Gabriel & Co. — серьгами и несколькими кольцами с камнями.

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Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ / © Associated Press

Геллар нанесла нежный макияж, а волосы собрала в низкую прическу с боковым пробором, оставив у лица длинную прядь.

Дэвид Бореаназ был одет в классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и черный галстук.

Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ / © Associated Press

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