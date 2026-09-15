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- Шоу-бизнес
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В розовом платье и с коллегой-красавчиком по сериалу "Баффи": Сара Мишель Геллар на церемонии "Эмми"
Звезды культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» вновь появились вместе на сцене и вручили одну из наград вечера.
Сара Мишель Геллар стала гостьей 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. На сцену актриса вышла вместе со своим бывшим партнером по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» Дэвидом Бореаназом — они вручили награду за лучшую главную мужскую роль в мини-сериале или телефильме.
Для торжественного вечера Сара выбрала ярко-розовое атласное платье Versace длины макси. Наряд имел лаконичный прямой силуэт, закрытый вырез-лодочку и открытые руки.
Актриса дополнила свой образ серебристыми босоножками на высокой платформе и украшениями Gabriel & Co. — серьгами и несколькими кольцами с камнями.
Геллар нанесла нежный макияж, а волосы собрала в низкую прическу с боковым пробором, оставив у лица длинную прядь.
Дэвид Бореаназ был одет в классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и черный галстук.